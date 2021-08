Godlyden fra LA

Han minner igjen om gullalderen på 70-tallet.

Jackson Browne er ute med sitt 15. studioalbum. Foto: Nels Israelson

Geir Flatøe Journalist

Jackson Browne: «Downhill from everywhere» (Inside/Border)

Jackson Browne var stor på 70-tallet, men i liket med for mange andre, glapp grepet utover 80-tallet. Han har strevd med å finne tilbake, men «Standing in the breach» førte til et oppsving i 2014.

Nå er det gått sju år, og igjen leverer han et album med smak av gammel storhet. Ikke minst i åpningen «Still looking for something» der han betoner ordene på samme måte som i glanstiden.

«My Cleveland heart» er også av det klassiske slaget, mens «A human touch» er en vakker duett med Leslie Mendelson lagd for sykehus-dokumentaren «5B».

Tittelkuttet handler om forurensing av havet, en av mange kampsaker som opptar 72-åringen på den amerikanske venstresiden. Det vil helst gå godt med oss, men Browne tar et lite forbehold i vakre «A little soon to say»: I wanna think it's gonna be alright, it's just a little soon to say.

En fin plate, og nordmenn – moren er av norsk avstamning – nevnes i «A song for Barcelona». Det holder.

Beste spor: «Still looking for something», «A human touch».