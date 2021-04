Skal holde hardt å restaurere Notre-Dame til Paris-OL

Mens hele verden fulgte med på TV, kollapset hovedspiret på Notre-Dame-katedralen i brannen 15. april 2019. Gjenoppbyggingen er slett ikke uproblematisk.

- Alle forventer å kunne besøke katedralen i 2024, men arbeidet med full restaurering vil fortsette etter det, sier lederen i venneforeningen til Notre-Dame, Michel Picaud. Her et bilde fra 2017, før den ødeleggende brannen. Foto: Lise Åserud / NTB

To år er gått siden både franskmenn og resten av verden lot seg forferde av den ødeleggende brannen i katedralen. President Emmanuel Macron sa tidlig at katedralen skulle gjenoppbygges i løpet av fem år.

Presidenten holder fortsatt på målet om å kunne gjenåpne den gotiske skatten før Frankrike står som vertsnasjon for de olympiske sommerlekene i 2024. Etter planen skal lekene starte 24. juli. Er det mulig å bli ferdig om to år?

– Det er et delikat spørsmål. En åpning av katedralen i 2024 vil ikke nødvendigvis avslutte restaureringen. Det er mer arbeid å gjøre. Alle forventer å kunne besøke katedralen i 2024, men arbeidet med full restaurering vil fortsette etter det, sier lederen i venneforeningen til Notre-Dame, Michel Picaud, til Architectural Digest.

Forkastet moderne stil

Presidenten gikk også inn for å gjenoppbygge spiret med et moderne arkitektonisk uttrykk. Spiret som brant ble reist på midten av 1800-tallet for å erstatte det opprinnelige middelalderspiret som ble fjernet i 1786. Etter en svært opphetet debatt og klare meningsmålinger ga Macron etter for folkets ønske i fjor sommer og forkastet tanken om et moderne tilbygg.

Mye har blitt gjort, men det er et enormt stykke restaureringsarbeid som skal gjennomføres. Fra sommeren 2019 og fram til november i fjor var det sikringsarbeid som ble gjennomført på katedralen. Fram til pandemien ble det satt opp stillaser og presenninger rundt det store steinbygget. Restaureringsarbeiderne måtte også fjerne mer enn 300 tonn brente stillaser som var satt opp rundt spiret da brannen brøt ut.

Fjernet treverk

Nå forteller lederen i venneforeningen at alt det brente treverket i katedralen er fjernet.

– Vi har gjort store framskritt de siste månedene. Det er oppløftende. Sist jeg besøkte katedralen, kunne jeg se et av de aller største løftene da nye stillaser ble satt opp innvendig, sier Michel Picaud.

Over hele Frankrike felles det flere hundre år gamle eiketrær som skal brukes i konstruksjonen av nytt tak og nytt spir. Det trengs rundt 2.000 av de gamle kjempene. Ikke alle liker det.

– Vi amputerer skogen og bryter eiketrærne vekk fra skogen. Der er de viktige habitater for mange insekter og fugl, sier lederen for miljøorganisasjonen Robin des Bois, Jacky Bonnemains, til Deutsche Welle.

Giftig bly

Diskusjonen har også gått høyt om hvilke materialer som skal brukes i det nye taket og spiret. Både betong og metallhimlinger i blanding med tre har vært aktuelt. Bonnemains mener løsningen de har landet på, er «anakronistisk»

– Jeg hadde aldri trodd at de skulle gå for den infernalske blandingen av tre og bly. Dette gjorde brannen mulig og førte til en betydelig blyforurensning, sier Bonnemains. For to år siden gikk han til sak mot myndighetene for ikke å ha tatt grep for å hindre at folk ble eksponert for giftig bly etter brannen. Søksmålet ble avvist for noen måneder siden.