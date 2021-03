Ubehagelig film om hvite menns overtramp

«1919 High Ground» er en litt rotete fortalt film om hvordan europeere tok seg til rette i Australia.

En forferdelig massakre av australske urfolk setter sine spor, både for urbefolkningen selv og koloniherrene, i «1919 High Ground».

Kine Hult Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

1919 High Ground

Skuespillere: Simon Baker, Jacob Junior Nayinggul, Jack Thompson. Sjanger: Action / Drama. Regi: Stephen Johnson. Nasjonalitet: Australia. Aldersgrense: 15 år.

Det er ikke lenge siden den brutale og voldsomme «Nightingale» skildret de grusomste sidene av kolonialisme i Tasmania. Her kommer enda en film som rører ved den ubehagelige historien om hvordan europeiske nybyggere tok seg til rette i Australia, og hva slags menneskesyn som ga grunnlag for den ubarmhjertige behandlingen urbefolkningen fikk. Denne gang befinner vi oss i mellomkrigstiden, og det hele starter med en blodig og nådeløs massakre av ubevæpnet sivilbefolkning. Det fører til splid blant de hvite makthaverne, for det er ikke alle som er enige i at dette er en grei måte å gå fram på.

En av hovedpersonene er unggutten Gutjuk (Jacob Junior Nayinggul), som overlever massakren. Skarpskytteren og politimannen Travis (Simon Baker) fortviler over at kollegene gikk så langt som de gjorde. Han tar seg av Gutjuk og plassererer ham i leiren til noen hvite misjonærer. Her vokser han opp, men den iboende rasismen hos flere av kolonialistene fører til mistenksomhet om hvor lojaliteten hans ligger. Når det så blir nye konfrontasjoner mellom okkupantene og en stamme av urfolk, forsterkes denne konflikten.

Mens tidligere nevnte «Nightingale» maktet å komme tett på det umake paret det handlet om, en hevngjerrig, irsk kvinne og en innfødt stifinner, observerer vi ting mer fra utsiden her. Maktkampen mellom de ulike fraksjonene blant nybyggerne er interessant nok, men som helhet framstår filmen som litt fraksjonert og rotete oppbygd, hvor mange av rollefigurene forblir litt vagt opptegnet.

På den positive siden må det nevnes at filmen er svært vakker i all sin gru. Handlingen finner i stor grad sted i vill og storslått australsk natur, og regissør Stephen Johnson tar seg god tid slik av vi får ta inn alle inntrykkene.