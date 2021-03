Frå bondekvinner på Jæren til byliv i Oslo

Oda Malmin er aktuell med «den vanskelege andreboka», romanen «Skinliv». Oda Berby

LITTERATUR: Oda Malmin fekk flotte kritikkar og Aschehougs debutantstipend for sin første roman «Steinauge». Ho trudde det skulle bli lett å skriva bok nummer to. Så feil kan ein ta. Men nå er «Skinliv» endeleg her.

