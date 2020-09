Performance ved Mosvatnet

Hva som skjer vi Mosvannsparken, like utenfor Stavanger kunstmuseum? Høye musikk og rare greier? Et kunstprosjekt, selvsagt.

Har du sett disse menneskene i Mosvannsparken i Stavanger? Torsdag får du se resultatet av kunstprosjektet deres.

Det er altså snakk om et bestillingsverk som skal urframføres på Stavanger Kunstmuseum torsdag. Prosjektet er en performance som er laget spesielt for akkurat dette stedet - av gruppen De Naive og Karoline Bakken Lund som kaller seg visuell kunstner. Verket er en del av Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet og er i samarbeid med Tou Scene.

De Naive er et kunstnerkollektiv bestående av dansekunstnerne Harald Beharie, Charlott Utzig og Julie Moviken. De er basert i Oslo, men Harald Beharie er fra Sandnes.

– Vi har en praksis som beveger seg i et sjangeroverskridende landskap, forankret i en kroppslig intensjon, der konteksten og det sosiale utgjør essensen av arbeidet, sier gruppen i en pressemelding.

Den har tidligere samarbeidet med blant annet Munchmuseet, Kunstnerforbundet, Kode og Vigelandmuseet.