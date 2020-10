Vellykket krim

KRIM: Vellykket oppfølger til kritikerroste «Krattlandet».

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Australske Chris Hammers krimbok nummer to innfrir forventningene, mener Aftenbladets anmelder.

Marit Egaas Stavanger

Chris Hammer: Løgnene i Silver. Krim. 514 s. Oversatt av Anlaug Lia. Goliat forlag.

Martin Scarsden er en plaget mann. I «Krattlandet» fra 2019 var han en følelseskald utenrikskorrespondent med havarert karriere. Men opplevelsene der ga han muligheten til å reise seg igjen, samtidig som han utviklet et forhold til den vakre Mandalay Blonde. I bok nummer to har han nettopp levert et bokmanus og planlegger å begynne et nytt liv sammen med kjæresten og sønnen hennes Liam i hjembyen Port Silver.

Men ikke før har han satt sine bein i byen, finner han barndomsvennen Jesper myrdet i kjærestens leilighet. Mandy blir mistenkt, og Martin begynner å etterforske på egen hånd for å renvaske henne. Samtidig blir han overstrømmet av minner fra en vond barndom, og panseret han har bygd opp gjennom mange år, er i ferd med å sprekke.

Port Silver er en liten kystby sju timers kjøring nord for Sydney som er i ferd med å forvandles fra et tøft arbeiderklassesamfunn til en snobbete pensjonistlandsby. Fortsatt er det surfere og hippier som dominerer, men eiendomsspekulanter står i kø for å utvikle prosjekter i nærheten av de vakre strendene. Det er et bredt lerret forfatteren spenner opp. Han beskriver et samfunn i utvikling og hva det medfører av småbyambisjoner og grådighet. Når det skjer flere mord i et hippiesamfunn i utkanten av byen, beskriver han også hvordan medias ulver strømmer til, og hvor kyniske de er i sin jakt. For dette er en sak som har alt: Mord og mystikk, narkotika og sex, kjendiser og religion.

Martin blir med sin journalistiske nysgjerrighet navet i det hele, og bidrar sterkt til oppklaring av begge sakene. Verre er det få orden på privatlivet.

Den erfarne journalisten Chris Hammer gjorde internasjonal suksess med sin første kriminalroman «Krattlandet», så forventningene er store når det kommer en oppfølger. Og han har lyktes, langt på vei, selv om første bok var noe strammere og bedre. Hammer har en god penn, og tar seg tid til omfattende skildringer av både natur og mennesker. Han legger stadig ut nye puslespillbiter, og ikke alt passer. I tillegg til å underholde, ønsker han å si viktige ting om både samfunnsutviklingen og om medienes rolle. For den spenningssøkende leser kan det bli litt omstendelig, i stedet er dette bøker som bør appellere til de som vanligvis ikke leser krim. Hammer har skapt en interessant helt i journalisten Martin som til nå har foretrukket krigssoner framfor minnene om sin egen barndom, og det er all grunn til å se fram til neste bok som kommer på engelsk i høst.