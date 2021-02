Ukens anbefalte sanger

Mathilde Thomine Hummervoll Storm er datter av Helge Hummervoll fra The September When.

20-åringen Mathilde Storm er bosatt i Oslo, og i NRK-serien «Rådebank» spiller hun sykepleierstudenten Ine Larsen. Her synger hun «Høvdingen». Hun har tidligere studert sangteknikk, dubbet animasjonsfilmer og hatt roller i «Løvekvinnen» og «En affære».

«Høvdingen» stammer opprinnelig fra Bø-bandet Byting, fra deres selvtitulerte debutalbum i 2015. Den handler om en venn som omkom i en trafikkulykke og har en spesiell plass i rånermiljøet i Bø.

Her er listen

Høvdingen – Mathilde Storm

Blindpassasjer – Spar 5

Terms and conditions – Ted & the drummer

Hey Lou – Liz Phair

The road – Osa

Foxes – Midnight Sister

Earthy – Lia Ices

I ain’t living long like this – Shannon McNally & Rodney Crowell

When there is love in our hearts – Robbie Valentine, Luciano & Mikey General

Jeg glemmer deg aldri – Emma Steinbakken

Dino’s – Gordi & Alex Lahey

Feel it too – Slow Leaves

No rush – The Northern Belle, Siv Jakobsen & Louien

Would you throw a diamond? – Hayley Mary

Home by 5 – Jarle Skavhellen

Ain't no justice – A.J. Croce

