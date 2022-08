Familien sier skuespilleren Anne Heche neppe vil overleve

Livet til skuespilleren Anne Heche (53) står trolig ikke til å redde, sier familien hennes etter at hun var i en alvorlig bilulykke i forrige uke.

Skuespilleren Anne Heche er livstruende skadd etter en bilulykke i Los Angeles. Her er hun fotografert i 2021 på premieren til «The tender bar».

NTB-DPA-AP

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Politiet etterforsker ulykken. Heche var alene i bilen da hun kjørte inn i et bolighus i Los Angeles forrige fredag. Heche har vært innlagt på sykehus siden og ligger i koma.

Familien hennes opplyser i en uttalelse at livet trolig ikke står til å redde.

– Vi vil takke for alle gode tanker og bønner for Anne, og takke staben og de fantastiske sykepleierne som har tatt vare på Anne. Dessverre pådro hun seg en alvorlig hjerneskade og er fortsatt i koma, kritisk skadd. Det er ikke ventet at hun vil overleve, heter det i uttalelsen fra familien.

Ifølge uttalelsen blir Heche holdt kunstig i live i påvente av undersøkelser om organene hennes kan doneres. Politiet etterforsker om Heche kjørte i ruspåvirket tilstand da ulykken skjedde.

Heche var en av de mest kjente filmstjernene sent på 1990-tallet og spilte blant annet i «Donnie Brasco» og «Six days, seven nights». Hun fikk en Emmy for sin rolle i såpeoperaen Another World.