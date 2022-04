Barndommens skrekk ber om hjelp

Hver dag møter han sine egne demoner.

Kjersti Halvorsen er oppvokst i Lier. «Ida tar ansvar» (2019) var hennes debutbok. Boka er også blitt til tv-serie.

Nancy Øvrehus

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Kjersti Halvorsen: «Det er jeg som kan hjelpe deg». 305 sider. Cappelen Damm.

I 2019 debuterte Kjersti Halvorsen med boka «Ida tar ansvar». Boka fikk strålende kritikker, og i januar ble det også lansert en tv-serie med samme navn, som er basert på Halvorsens roman. Nå er Halvorsen tilbake med ny roman «Det er jeg som kan hjelpe deg», og denne har alt jeg ønsket, og litt til.

Edvin er psykolog og jobber på Kvervel, et gammelt, forfallent slott som er omgjort til et rusbehandlingssenter. Livet til Edvin fungerer, men det er tydelig at han bærer på en del bagasje. Når en gammel kjenning dukker opp som pasient på Kvervel-slottet møter Edvin sine egne demoner bokstavelig talt i døra.

Mobberen, barndommens skrekk, er nå en av dem som trenger Edvins hjelp. Maktbalansen er snudd på hodet. Skal Edvin velge å tilgi eller skal han velge å hevne seg. Kan man alltid stole på hukommelsen, kan det være flere sider av en sak? Søvnproblemer, piller og angst driver Edvin i baner han aldri før har gått.

Det jeg liker aller best med denne romanen, er måten forfatteren klarer å skape så intens uhygge ved å fokusere på de indre opplevelsene. Halvorsen er utdannet psykolog, og det merkes. Hun tar oss med inn i det innerste i menneske, det mørkeste, de vanskelige valgene og ikke minst den selektive hukommelsen som fort kan spille oss et puss. Forfatteren mestrer virkelig å dra ut spenningen og komprimere øyeblikkene, slik at hun suger tak i leseren og vi har vansker med å gi slipp på historien. Når språket i tillegg er godt, er det en fryd å være leser.

Selv om boka flyter lett og greit og stadig byr på nye vendinger, kan den til tider bli litt langtrukken. Nå må jeg innrømme at jeg virkelig pirker, men det er vel nå en gang jobben min. Jeg er også litt tja til alle spøkelseshistoriene som blir knyttet opp til Kvervel-slottet, men må innrømme at jeg trekker på smilebåndet når spøkelsesgrisen dukker opp i historien.

«Det er jeg som kan hjelpe deg» er en lettlest bok, for selv om den er meget dyster og handler om makt og avmakt, er den også full av mørk humor og små observasjoner som bare får historien til å gli lett og ledig fremover. Jeg kan ikke si annet enn at jeg virkelig gleder meg til å se hva Halvorsen byr på i neste omgang. Hun har lagt lista høyt.