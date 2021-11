Tilgir man en voldelig far?

Rørende og lekent om sex, ære og familierelasjoner. Denne debuten er blant høstens beste.

Iram Haq, født i 1976, er kjent for sine prisbelønte filmer. «Uelsket» er hennes første roman.

Iram Haqs står bak en rekke film- og tekstprosjekter og kommer nå med sin første roman. Haq demonstrerer at hun virkelig er et multitalent!

«Uelsket» er en velkomponert fortelling om identitetsdannelse og familierelasjoner, hvor også æreskultur – den sentrale tematikken i Haqs amandaprisbelønnede film «Hva vil folk si» – klinger med. Resultatet er en innsiktsfull undersøkelse av hvordan barndommens sår kan trøble det til for enhver i voksen alder.

Sofia (39) bor i Oslo. De opprinnelig pakistanske foreldrene har hun brutt med, og tidligere venner har fått unger og trygg jobb. Selv har Sofia flyktige tinderdates som eneste kilde til nærhet og vil livnære seg som frilansfotograf. Med middels engasjement prøver hun å få utløst et stipend for kvinner med mangfoldig bakgrunn. For det ligger i tida at brune skal fortelle de brunes fortelling, og derfor benytter jeg meg av det jeg kan, bemerker hun syrlig.

Prosjektet står i stampe. Så endrer alt seg; Sofia flytter hjem til foreldrene da faren blir kreftsyk. Innvevd i et gryende forsøk på forsoning begynner hun å fotografere han som gjennom barndommen har banka dritten ut av henne, men nå knapt kan stå oppreist for egen maskin.

Scenene med Sofia, moren og den døende mannen byr på både komikk og undring. Er det ønsket om en unnskyldning, pengebehov eller trangen til å bli elsket som fører den bortkomne datter til hjem? Under overflaten putrer alltid spørsmålet: Hvordan vedlikeholdes mellommenneskelige bånd på en sunn måte? Med kultur- og klasseforskjeller som bakteppe undersøker Haq denne problemstillingen både lekent og klokt gjennom Sofias langsomme farvel med faren.

«Uelsket» er et nyanserikt familieportrett som både forundrer og opprører; hverken som barn eller voksen blir Sofia ordentlig bekreftet av sine nærmeste. Skyggene fra barndommen siver også inn i relasjonene hun etablerer som voksen. Om hun finner fotfeste til sist, skal jeg ikke røpe. Men jeg kan slå fast at denne romanen om et nesten uelsket menneske er lett å like.

Jeg håper Sofia får selskap av flere litterære karakterer fra Iram Haq.