Overlesset dinosaur-gjenforeningsfest på tomgang

Vi trengte strengt tatt ikke enda en «Jurassic World»-film, og i hvert fall ikke denne.

Bryce Dallas Howard, Isabella Sermon og Chris Pratt er tilbake i en langdryg film hvor dinosaurene lever midt i blant oss.

Kine Hult Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Jurassic World: Dominion

Skuespillere: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Isabella Sermon, Jeff Goldblum, Sam Neill, Laura Dern. Sjanger: Action / Eventyr / Familiefilm. Regi: Colin Trevorrow. Nasjonalitet: USA. Aldersgrense: 12 år

Det er lenge siden ideen om å la fullvoksne dinosaurer herje på menneskenes territorium framsto som spesielt ny og original. Veldig lenge. Men som med så mange andre store pengemaskiner, er det selvsagt noen som ser det kommersielle potensielle poenget ved å skvise enda noen blodtørstige beist ut av det for lengst oppbrukte «Jurassic Park»-konseptet.

Etter et mellomspill av J. A. Bayona i registolen på forrige film, er Colin Trevorrow, som regisserte «Jurassic World» i 2015 tilbake, uten at det utgjør den helt store forskjellen. De store problemene med forrige film gjør seg i aller høyeste grad fortsatt gjeldende: Det kastes inn så mange uavbrutte actionscener at man til slutt knapt leer på et øyebryn når det nok en gang dukker opp en sulten dinosaur som er klar for å gå løs på en av våre helter. De blir mer regelen enn unntaket, egentlig.

Budskapet som hamres inn er på ingen måte noe mer subtilt: Menneskenes tukling med naturen har gått for langt. Det kan få fatale konsekvenser.

Nei, du sier ikke det. Denne gang er det dessuten ikke bare dinosaurer som er problemet, selv om disse etter hvert har slått seg ned i det fri i store deler av verden, og tvunget seg til en slags sameksistens med oss andre. Nei, noen tilsynelatende udødelige gresshopper på steroider har også kommet på banen. Tilfeldig? Eller kan det hende at noen griske vitenskapsfolk har hatt de skitne fingrene sine med i spillet?

Overlesset og repeterende

Det er for så vidt ikke så viktig, og ingen forventer vel at handlingen i en film som denne skal henge på greip. Problemet er bare at den er så overlesset og repeterende at man til tross for det skyhøye actionnivået fort kan begynne å kjede seg. Det finnes ingen hvileskjær, ingen plass til andre menneskelige følelser enn umiddelbart skrik og skrål når man blir angrepet av dinosaurer for n’te gang.

Som i de foregående filmene deles det ut rikelig med referanser til fans av den opprinnelige trilogien. I tillegg handler det om hovedpersonene fra forrige film, Owen (Chris Pratt) og Grace (Bryce Dallas Howard), som nå lever i en liten hytte i skogen sammen med den klonede jenta Maisie, som de tok til seg etter forrige film.

Så skrives det inn et knippe nye folk, før det pøses på med gamle kjenninger. Jeff Goldblum er selvsagt med. Ellie Satler (Laura Dern) og Alan Grant (Sam Neill) dukker også opp. Det blir rett og slett så mange folk og uviktige handlingstråder å følge, at det hele ender opp som en rotete smørje uten noen egentlig hovedperson, bare en slags hovedhistorie hvor det er om å gjøre å redde verden fra en truende matkrise.

Underholdning for hjernedøde kvelder

Pratt og Goldblum har heldigvis blitt utstyrt med en rekke vittige replikker som de avleverer med gode timing, og skuespillerlaget for øvrig gjør også en kurant jobb. Som popcorn-action for kvelder hvor man har slått av hjernen, er dette helt kurant underholdning, selv om det på ingen måte er stor kunst.

Musikken gir små vink til de musikalske temaene fra de originale filmene, men det framstår mest av alt som halvhjertet. I det hele tatt er det lite ved dette glatte og på alle måter profesjonelle produktet som lever opp til stemningen og originaliteten ved snart 30 år gamle «Jurassic Park». Årets variant er nok den svakeste i hele serien. Nå må det vel snart være nok.