Påfugl i vinterland

BOK: Når Abid Raja byr på seg selv, er det storslagent som et pakistansk bryllup og sårt som ensom barnegråt.

Kulturminister Abid Raja under en av mange pressekonferanser om koronosituasjonen. Vår anmelder lar seg begeistre av hans selvbiografi.

Sven Egil Omdal Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Abid Raja: Min skyld. Cappelen Damm.

Halvdan Sivertsen synger om en sommerfugl i vinterland. Abid Raja er nok mer av en påfugl, med oransje kalosjer, frisyre som et vulkanutbrudd og dresser som får de andre statsrådene til å se ut som gravstøtter. I tillegg har han en fornybar energi som kunne drevet et smelteverk. Han er en sammenhengende selfie, og ville vært helt utålelig om det ikke var for at han også er breddfull av smittende entusiasme, engasjement for folk som virkelig trenger slikt, og om ikke en brobygger mellom kulturene, så i det minste en som viser at det går an å hoppe over kløften.

Abid Raja er norsk. Født i Oslo. Tatt vare på av det norske helsevesenet. Reddet av det norske barnevernet. Utdannet i den norske skolen og plassert i sentrale posisjoner i det norske demokratiet.

Men han er også pakistansk. Bundet så sterkt av pakistanske tradisjoner at livet hans holdt på å gå i stykker. Han er en begeistret nyter av den pakistanske frodigheten, enten det er i musikken, maten, moten eller merkedagene, men også et offer for knugende æreskrav og patriarkalsk undertrykkelse.

Det store spranget

Har hans nye selvbiografi et kjernebudskap, så er det at de to kulturene lar seg forene, men at det krever kamp mot de som ikke aksepterer konsekvensene av at de har flyttet til et annet samfunn, men fortsetter å leve etter den pakistanske landsbygdens normer. Hans egen far, for eksempel.

Boken rommer ikke mye nytt for den som har fulgt Abid Rajas ville bukkeritt gjennom norsk offentlighet. Han har flere ganger fortalt om skaden han ble født med, om den voldelige faren, om tiden som ungdomskriminell, om kampen for å få gifte seg med kvinnen han elsker med slik overveldende entusiasme, og om den imponerende klassereisen fra en madrass på loftet i en sliten leiegård til statsrådssalen på slottet. Likevel gjør det sterkt inntrykk å få livshistorien fortalt i sammenheng - med korte setninger og ingen mangel på store ord, slik stilen hans er.

Abid Raja ble født med to tomler som ikke fungerer som de skal, med skjev ryggrad og bare én nyre. Men verst var det at han heller ikke hadde rumpehull og lukkemuskel i endetarmen. Beskrivelsen hans av en barndom og ungdom med stinkende bleier og spottende klassekamerater er hjerteskjærende. Det samme er fortellingen om hvordan foreldrene først etterlot den nyfødte til sykepleiernes omsorg, før de påførte ham skyld for de medfødte manglene, og bevisst eller ubevisst holdt ham borte fra den hjelpen han kunne fått.

Det store skiftet

Beretningen om hvordan han følte seg som en sviker da han omsider fortalte en lærer, og deretter barnevernet, om hvordan han ble slått og plaget, gir et dypt urovekkende innblikk i hvordan mange barn i minoritetsmiljøer har det. Innsikten er ikke ny, Raja er langt fra den første som beskriver smerten i å bli revet mellom to kulturer. Men fordi han skriver fra kulturministerens kontor, får ordene hans ekstra tyngde. Han sitter tett på de som har det øverste ansvar for å se og hjelpe også disse barna.

Raja var, etter hans egen framstilling, sekunder fra å ende som tung kriminell. I stedet gjorde han en bemerkelsesverdig karriere som student, jurist og politiker. Selv om han skriver om nederlag, sorg og ydmykelser så det river i leseren, ligger det hele tiden under en buldrende kraft og en hemningsløs trang til å overvinne plagene. Han gir en ny dimensjon til begrepet løvetannbarn.

Den store kjærligheten

Kjærligheten til den vakre unge Nadia er skildret på en måte som får de fleste Bollywood-filmer til å blekne, med hemmelige, men kyske møter landet rundt. Forlovelseskaken – da den endelig kunne bestilles - var to røde hjerter bundet sammen av en hvit bro med hvite hester som dro en gullvogn. To hvite svaner laget av sukkerpasta holdt ringene i nebbene. Hemningsløst og praktfullt.

Abid Raja steg til værs i det norske samfunnet samtidig som han sloss med forstokkete fordommer som også hadde fått feste i hans egen personlighet. Mens andre politikerbiografier blir skrevet og redigert som de strategiske verktøyene de som oftest er, satser Raja på at den totale ærligheten om alt fra hans dårlige sædkvalitet til hans mannssjåvinisme, vil gi ham det lyset han mest av alt trenger: Rampelyset.

Sannsynligvis er hans dager i regjeringen talte. De politiske merkene etter hans tid der vil bli få og små. Men denne boken har alle muligheter til å sette mer varige spor, spesielt i debatten om hva integrering betyr, og hvordan vi må forhindre at barn går til grunne i skyggerommet mellom flere kulturer.