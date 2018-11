Robyn kommer til Stavanger

Robyn - Robin Miriam Carlsson - slo gjennom allerede som 16-åring. Hennes andre single, «Do You Really Want Me (Show Respect)», ble i 1995 en stor hit i Norge og Sverige.

I 2010 ga hun ut «Body Talk»-trilogien der både «Body Talk Pt. 1» og «Body Talk Pt. 2» og «Body Talk» nådde Topp 10, og hun fikk store hits med «Dancing On My Own», «Hang With Me» og «Fembot». I disse årene var hun den kanskje største popartisten i Skandinavia.

«En bør ta seg tid til å fullt omfavne Robyns tilbakekomst», skrev Aftenbladets anmelder om Robyns comeback-album «Honey».

Etter suksessen for noen år siden opplevde den svenske 39-åringen et samlivsbrudd og tapet av en nær venn, og påfølgende depresjon. Nå er hun imidlertid tilbake.

Robyn spiller i Stavanger Konserthus 5. februar. Billettsalget starter fredag klokken 10.00.