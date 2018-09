Grease-musikalen til DNB Arena

I 1978 fant John Travolta og Olivia Newton-John hverandre i den perfekte blandingen av skinnjakke- og sukkespinnkjærlighet på film. «Grease» er tidenes mest sette musikalfilm, og musikalen den er bygget på er satt opp ørten tusen ganger over hele verden. Folk får ikke nok av smøreolje, 50-tallsklær, 70 år gamle kjønnsroller og «You're the one that I want, you are the one I want, oo-oo-oo, honey».

I januar i år hadde regissør Tom Sterri og hans hær av skinnjakker og luftige skjørter premiere på Chateau Neuf i Oslo. Oslo-pressen var over seg av tilbakeholdt begeistring og folk har strømmet til i 35.000-talls for å se musikalen. Nå kommer hele spetakkelet fykende over vasskillet og lander i DNB Arena. Det er første gang en musikal settes opp i så stort format i vårt distrikt.

Kristian Jacobsen

– Jeg var her i DNB Arena og så han karen med håndukkene...

– ...Jeff Dunham?

– Ja, han, og det fungerte jo kjempegodt. En mann og et så stort rom. Da tenkte jeg at en musikal her, det vil bli helt glimrende. Dette blir en flott teaterarena, sier Gusty Udderdahl, en av produsentene.

Arenaversjonen

Her er faktaopplysningene: «Grease» skal spilles 16. februar i DNB Arena. Utgangspunktet er én forestilling på lørdagen, men hvis interessen er stor kan det bli flere samme helgen. I ensemblet finner vi blant andre Bjørnar Reime (Danny), Charlotte Brænna (Sandy), Hilde Lyrån (Mrs. Lynch), Skam-Tarjei Sandvik Moe (Doody) og Øivind Blunck (Vince Fontaine). 90 prosent av skuespillerne og danserne er de samme som i oppsetningen på Chateau Neuf. Ingen lokale artister er med i produksjonen.

– Dette er en musikal der alle kjenner historien og alle kan sangene. Det er et feel good-show som treffer stadig nye generasjoner, sier Tom Sterri.

«Grease» har tidligere blitt spilt i Oslo Spektrum, også da i Sterris rutinerte hender. Han har gjort noen justeringer sammenlignet med tidligere musikaloppsetninger.

– Vi har tatt bort noen sidehistorier. I denne versjonen er det litt mindre snakk i krokene og mer show.

De fleste tenker på filmen når de hører «Grease», men filmen står på skuldrene til en musikal som startet i et lite kjellerteater i Chicago i 1971. Senere ble den omskrevet og satt opp på et off-Broadway-teater. Så eksploderte det. Fire av de mest kjente «Grease»-sangene ble skrevet til filmen. Disse er nå med i musikalversjonen.

– Vi har gjort noen justeringer, men historien er den samme og sangene er de samme. Nå har vi hatt 35 fine prøveforestillinger i Oslo sånn at Stavanger-publikummet skal få den aller beste versjonen, sier Tom Sterri.

En i året?

Arrangørene av «Grease» setter opp årlige musikaler i Oslo. I høst er «Flashdance» den store satsingen. Hvis publikum går mann og kvinne av huse for å se «Grease», kan det komme flere musikalproduksjoner over fykende over vasskillet.

– Vi håper å komme hit en gang i året. Vi kommer til å være involvert i en rekke produksjoner, og særlig de som treffer familiesegmentet kan være aktuelle å komme til Stavanger med, sier Gusty Udderdahl.