Rybak videre til finale, men raste på oddsen

Disse landene gikk videre sammen med Norge til finalen fra torsdagens semifinale:

Serbia, Moldova, Ungarn, Ukraina, Sverige, Australia, Danmark, Slovenia og Nederland.

Bare minutter etter at Alexander Rybaks opptreden var over, økte oddsen på norsk seier i Eurovision Song Contest.

Sverige var forbi

Rybak sto på 2. plass på oddslisten før han fremførte «That’s How You Write A Song» i Lisboa. Etter at sangen var ferdig ble han imidlertid forbigått av israelske Netta, og hennes «Toy». Noen minutter senere hadde også den franske sangen «Mercy» og Litauens bidrag «When We’re Old» gått forbi Norge, som klokken 21.35 var nede på 5. plass. Etter at svenske Benjamin Ingrosso hadde framført sin «Dance You Off», gikk også han forbi Rybak og henviste det norske bidraget til 6. plass.

En god stund etter at alle sangene var ferdige, krøp Rybak forbi Sverige igjen.

– Fortjent

– Det var som forventet, og fortjent, at Alexander Rybak gikk videre til finalen. Sangen, stemmen, showet og timingen med de digitale effektene satt som det skulle torsdag. Dette er det Norge har å by på i år, sier Robert Hoftun Gjestad, Aftenpostens musikkanmelder.

Han tror Rybak må trykke til enda mer i finalen lørdag.

– At Rybak falt på oddslistene rett etter sin opptreden er selvfølgelig kjedelig, men det behøver ikke bety så mye helt til slutt. Det viser likevel at det er mer å gå på for å overbevise de som ser på. Det trengs enda mer energi og trøkk i selve syngingen, sier han.

– Overtent

Anders Tangen, redaktør i fanstedet EscNorge, mener Rybak virket litt overtent i sin fremføring.

– Det var litt «vattlyd». Og mange låter etter Rybak leverte også veldig dårlig. Det får følger for hele sendingen. Dermed straffes vi for startnummeret. Avstemningen skjer etter at alle låtene er unnagjort. Kanskje ligger det noe her? Men alt dette kan fikses i finalen. Blant annet med et bedre startnummer, sier Tangen.

Rybak: - God følelse

Rybak startet framføringen med å smile bredt og så ut til å kose seg på scenen. Én gang tok han seg til øret for å rette på enten mikrofonen eller øreproppen, men ellers kunne man ikke observere noe som ikke gikk etter planen. Det karakteristiske hoppet med fela satt perfekt med pyroteknikken, og TV-seerne fikk glede av grafikk på skjermen perfekt synkronisert med Rybaks bevegelser.

– Etter mange uker med forberedelser er det deilig å endelig vise Europa hva vi har å by på. God følelse! Består vi «eksamen» i kveld, skal jeg kose meg enda mer på lørdag og lage skikkelig fest. Veldig fornøyd med kvelden så langt, sier Alexander Rybak via NRKs pressefolk.

Som en kuriositet kunne programlederne nevne at Rybak sto for framføringen av sang nummer 1500 i Eurovision Song Contest.