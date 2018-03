Stavangerserien «Lykkeland» er tatt ut til seriefestivalen i Cannes

Det ble annonsert under en pressekonferanse i Paris i morges, tirsdag 13. mars, opplyser NRK i en pressemelding.

I TV-serien følger vi fire unge mennesker under starten på det norske oljeeventyret i Stavanger, fra 1969 til 1972.

– Det er utrolig stas at «Lykkeland» får sin første visning i Cannes. Det er kun ti internasjonale serier som er tatt ut til denne konkurransen, og det er en stor ære at «Lykkeland» er en av dem, sier Synnøve Hørsdal. Hun er produsent og adm.dir. i Maipo Film, som produserer serien for NRK. Hørsdal har også hatt ideen til serien.

Også NRKs prosjektredaktør, Tone C. Rønning, synes det er stort at «Lykkeland» er valgt ut til Canneseries.

– Flere festivaler har bedt om å få verdenspremiere på «Lykkeland». Denne interessen er overveldende. Men det som virkelig gleder meg, er at vårt norske publikum setter pris på serien på testvisninger vi har gjort. De opplever den som lærerik og spennende.

«Lykkeland» får verdenspremiere under tittelen «State of Hapiness» når episode 1 og 2 vises i den franske rivierabyen 10. april. Dagen etter arrangeres en direktesendt gallaforestilling, der det skal deles ut priser i en rekke kategorier.

«Lykkeland» er den eneste nordiske produksjonen som er tatt ut til hovedkonkurransen under seriedagene i Cannes. De andre ni nominerte seriene kommer fra USA, Belgia, Tyskland, Israel, Italia, Mexico og Sør-Korea.

Canneseries arrangeres i år for første gang. Arrangementet går parallelt med den etablerte TV-festivalen MIPTV og setter søkelyset på nye TV-serier fra hele verden