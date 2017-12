Elever inviterer hele byen til gratis julekonsert

Elevene ved Acta Lovsangskole i Stavanger ønsker å gi en gave til byens befolkning: En stor julekonsert som er åpen for alle og som ikke koster ei eneste krone.

«Vi syns det er trist at julestemning er så dyrt. Konsertbilletter kan ofte koste opp mot 500 kroner, og mange barnefamilier kan ikke ta seg råd til dette», skriver elevene i en pressemelding.

Erfarne musikere

«Vi som går Acta Lovsangsskolen er musikere, mange har flere års erfaring med å stå på scene og spille et instrument eller synge. Vi kan dermed garantere at det blir en utrolig flott kveld med masse fin julestemning».

Konserten er fredag 15. desember klokken 19.00 i IMI Forum, og dørene åpner klokken 18.30.

«Det er en stor sal, så det skal være nok av plass til alle som ønsker å komme.»

Pengegave til Varmestuen

Elevene ønsker i tillegg å hjelpe noen som ikke har det så bra i julen.

«Vi ønsker at det skal merkes at vi har vært samlet. Vi har derfor bestemt oss for å ta opp en pengegave som vil gå til Varmestuens venner. De som kommer på konserten blir invitert til å gi, om de ønsker det.»

På konserten vil representanter fra Varmestuens Venner informere om sitt arbeid.

«Vi vet at de gjør en utrolig viktig jobb, spesielt nå som det er kaldere og ikke alle i byen vår har et hjem å finne varme i», sier elevene.