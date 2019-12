Coldplay prøver å bli kvitt kjedelig-stempelet

1 2 3 4 5 6

Coldplay: «Everyday life» (Warner)

Det er ting som plager Chris Martin. En av dem er en hissig Philidelphia-politimann ved navn Philip Nace. Han ble permittert etter et opptak som tas med i «Trouble in town», som ellers lider av krampeaktige rim.

London-bandets åttende album omfatter alt fra akustisk sinte «Guns» til afrikansk myke «Ékó». Vi får gospel i «Broken» og musikk som skal frelse verden i den drivende jazzbluesen «Arabesque». Norske Stargate har vært med på å skrive overproduserte «Church».

Doowop-låten «Cry cry cry» og fine «Champion of the world» er radiomateriale, og hvem andre enn Coldplay kunne lagd en lys allsang om krigsrammede syriske ungdommer? Den heter «Orphans».

Dobbeltalbumet ender med pianoballaden «Everyday life» og en oppsummering: Alle har det vondt, alle gråter og lyver, men alle har drømmer og trenger kjærlighet, så vi got to keep dancing when the lights go out. Helt til slutt kommer et gjentatt hallelujah på en plate som kretser rundt religion og power of the people.

Beste spor: «Arabesque», «Champion of the world».