Ukens anbefalte sanger

Jær-bandet Taking Back October debuterte i mars og gir stadig ut nye låter.

Taking Back October er fra venstre Svein Ove Netland (gitar), Fredrik Kverneland (tangenter), Lars Martin Aasgård (vokal), Jan Cato Traa (trommer) og Paul Ueland (bass). Foto: Helge Knutsen

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Nå nettopp

Nå kommer den fjerde sangen, og den femte ligger klar. Medlemmene har lang erfaring fra andre band og bringer med seg en blanding av rock, pønk, blues og pop. Denne gang opererer de i den tyngre enden av skalaen, mens orgelet gir et ekko av 70-tallet.

«Kingsmen call» får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify. Hør også listen med over 100 høstsanger.

Her er listen

Kingsman call – Taking Back October

Wasn’t born to follow – Yo La Tengo

Våken – Audun Skanke

Too much to lose – Nocona

Stand firm inna Babylon – The Wailers

Houses of the holy – H.C. McEntire

Silver City blues – Trummors

Under the thunder – Skegss

Hit and run – Jean Brigitte

Tennessee special – Charley Crockett

Candy apple – Kirby Brown

Days – Tanya Donelly and the Parkington Sisters

Hard to explain – Coriky

No difference – Jess Cornelius

Tangerine – Jesse Jo Stark

Rue – Girl in red

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.