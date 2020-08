Morsom idé, middels gjennomføring

Ideen med å bruke tidsreise-trikset for å harselere med vår tid, er god. Men «An American Pickle» holder ikke helt i mål.

Seth Rogen er som vanlig sjarmerende, og gjør en god figur som den tidsreisende Herschel. Men filmen i seg selv er ikke det store.

An American Pickle

Amerikansk film. Varighet: 90 minutter. Sjanger: Komedie. Tilgjengelig på HBO Nordic.

Øvelsen med samme skuespiller i to roller, er langt fra ny. I HBO-filmen «An American Pickle» spiller Seth Rogen en ung mann og hans jevnaldrende oldefar. Sistnevnte er Herschel Greenbaum, en østeuropeisk immigrant som får seg jobb på en sylteagurkfabrikk i Brooklyn på begynnelsen av 1900-tallet, et godt skritt opp på stigen etter å ha slitt og strevd som grøftegraver i sitt gamle hjemland. Men lykken skal vise seg å være kortvarig, for en dag faller han ned i et av syltekarene og blir preservert sammen med agurkene. Heldigvis for Herschel blir han funnet av to unge gutter som har forvillet seg inn på den nå nedlagte fabrikken ganske nøyaktig hundre år senere, og han kommer altså til seg selv igjen i vår tid. Snart sporer han opp sin eneste gjenlevende slektning, oldebarnet Ben, og det skal vel ikke så mye fantasi til for å forstå at vi står overfor en heftig kulturkollisjon.

Ben er en ung IT-fyr som har brukt de siste årene til å utvikle en app, noe det er veldig vanskelig å formidle til han som har vært nedsyltet siden tidlig i forrige århundre. Vi får også massevis av mer eller mindre treffsikkert harselas over alle underlige mat- og drikkevarene som inntas i øvre middelklasse nå for tiden (ertemelk, anyone?), og det blir selvsagt gjort et poeng av at den skjeggete Herschel med sine gammeldagse klær til forveksling ligner veldig på nåtidens hipstere.

Filmen er forholdsvis forutsigbart bygget opp, og da skal det selvsagt oppstå en aldri så liten konflikt mellom oldefar og sønn etter en stund. Herschel forlater Bens hippe leilighet, og finner ut at han skal tjene til livets opphold ved å produsere sylteagurker. Råvarene finner han ved hjelp av den moderne aktiviteten dumpsterdiving, og snart har han fått en stort kundegrunnlag for sitt kortreiste, illeluktende småskalaprodukt. Herschel blir uforvarende en slags kjendis, og tilhengerskaren vokser etter hvert som han uttaler seg offentlig om sine håpløst utdaterte holdninger. Ben, på sin side, blir et offer for politisk korrekthet, og kommer ingen vei med prosjektet han har jobbet med de siste årene.

Det er ganske mange gode tilløp til interessant samfunnskritikk her, men så er det plutselig som om regissør Brandon Trost ikke tør å ta satiren det lille ekstra steget, men i stedet lander på en trygg og forutsigbar fortelling om viktigheten av familie og tradisjon og at vi kan lære mye av hverandre på tvers av generasjonene og bla-di-bla. Det er koselig og trygt, men ikke så veldig interessant i lengden.