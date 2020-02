«Jul i Blodfjell» inne i nominasjonsvarmen i Cannes

«Jul i Blodfjell» er tatt ut til hovedkonkurransen under de internasjonale TV-seriedagene i Cannes i slutten av mars.

Scene fra første episode av andre runde ut med «Jul i Blodfjell», som pådro seg flere seere enn første sesongs første episode. Foto: Foto: Tarjei Krogh / TVNorge / presse

NTB

TV-serien gjør seg gjeldende i kategorien Short Form Program , melder produksjonsselskapet Seefood.

«Jul i Blodfjell» er den eneste norske serie som er nominert i denne kategorien. Men den norske TV-serien «Atlantic Crossing», som handler om kronprinsesse Märthas flukt til USA under 2. verdenskrig, ble nominert i hovedkategorien tidligere denne uken. NRK har meldt at denne serien får sendestart tidligst januar 2021.

I mellomtiden kan vi altså glede oss over fine nominasjoner og at den humoristiske krimserien, med Kevin Vågenes, Atle Antonsen, Jon Øigarden, Trond Fausa Aurvåg, Jacob Schøyen Andersen og Ine Jansen i hovedrollene, får sjansen til å vise seg fram for et svært så fint selskap.

Her hjemme har både første og andre del av serien opplevd solide seertall.

– Det er fantastisk moro at «Jul i Blodfjell» har nådd opp som en av ti nominerte serier i denne kategorien, sier Aleksander Herresthal om den gledelige Cannes-nyheten. Han er produsent for serien sammen med Trine Stubberud.

– I Norge har vi vært gode på å teste kortformatet sammen med streamingplattformene og det har vist seg å bli noen av kanalenes aller største seersuksesser, legger han til.

Seefood-serien «Parterapi» med Kevin Vågenes ble nominert til den anerkjente prisen Rose D’Or for beste komedie i fjor.

«Jul i Blodfjell» er regissert av Lars Kristian Flemmen og skrevet av Martin Zimmer og Christopher Pahle. De to «sesongene» består av 24 episoder hver, og er lagt opp som TV-julekalendre – med sendetid på Discovery.

På spørsmål fra NTB om det er første eller andre del av serien som er nominert, så svarer Herresthal at det er konseptet som helhet som har fått innpass.

– Men det som skal vises fram der nede blir nok en av episodene som ble sendt i desember i fjor, legger han til.