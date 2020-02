Rose McGowan angrer på Portman-kritikken

Rose McGowan sier at hun angrer på at hun angrep Natalie Portman for hennes Oscar-kjole – men ber likevel ikke om unnskyldning.

Rose McGowan, her utenfor rettslokalet i New York der saken mot Harvey Weinstein føres, angrer på at hun gjorde Natalie Portman – her i Oscar-kappen med de kvinnelige regissørnavnene – til mål for sin kritikk. Foto: Foto: AP NTB kultur

Portman gikk på den røde Oscar-løperen med en kappe påbrodert navnene til et knippe forbigåtte, kvinnelige regissører. Det påkalte #MeToo-sentrale McGowans vrede i forrige uke. Men nå snur hun om.

– Kritikken min skulle handlet om Hollywoods pågående taushetskultur. Jeg innser at ved å kritisere noen personlig, mistet jeg det store bildet av syne, het det fra Rose McGowan på Twitter mandag.

McGowans angrep på Portman, som også foregikk på Twitter, skapte overskrifter verden over. Hun beskyldte Natalie Portman for å være «en svindler», og at denne type aktivisme var «svært støtende for dem av oss som faktisk gjør jobben».

Natalie Portman ga et utsøkt svar på tiltale, meldte The Guardian : Hun erklærte seg enig med McGowan i at det var unøyaktig av mediene å kalle henne «modig» for å bruke antrekket til å protestere.

– Modig er et begrep jeg forbinder med handlingene til de kvinnene som har vitnet mot Harvey Weinstein de siste ukene under et utrolig press, sa Portman.

Dermed rettet hun et solid spark mot Rose McGowan – som tok imot 100.000 dollar av Weinstein i 1997 og dermed aldri kan vitne mot ham i en rettssal.

