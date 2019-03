1 2 3 4 5 6

Elen Betanzo: Nordsjøen. Ungdomsroman. 108 sider. Gyldendal forlag.

Faren til Mathias ble mistenkelig rik altfor fort. Plutselig kommer alt for en dag, Stavangers rikeste mann har jukset i kortene. «Nordsjøen» av Elen Betanzo er en roman om en stakkars tenåring som må tåle å se faren sin tape alt.

Romanen åpner med at Mathias kommer hjem fra skolen til et kaos av politi og en far som sier at de er der for å oppklare en misforståelse. Raskt går det opp for både leseren og Mathias at dette imidlertid ikke var en feil, og at faren ikke vil innrømme dette, men i stedet fortsetter å lyve. Moren gråter, faren stenger av og Mathias er overlatt til seg selv med alle tankene om hva det er som egentlig har skjedd.

«Nordsjøen» er en ungdomsroman som våger å ta opp vanskelige tema som det å skamme seg over egen familie og å forsøke å finne sin egen måte å være på når rollemodellen din er en skikkelig alfahann. Romanen er mest interessant når den skildrer spenningen i Mathias sin beundring av og hat mot faren sin. En scene der Mathias minnes hvordan han lå med kjæresten sin nærmest for å hevne seg på faren sin fordi faren så på henne med begjær, viser komplekse følelser et hvert menneske kan slite med.

Men de mange menneskene rundt Mathias blir ikke mer enn flate karakterer i en roman. Faren er og blir en dritt, kjæresten en lykkelig biperson, moren en sørgende skikkelse. Det er krise i familien til Mathias hele historien gjennom, og fortellingen mangler en utvikling. Mathias har et komplisert forhold til faren sin som bare når nye høyder. Sakte blir det avdekket “nye” sider av denne faren, som bare avslører enda mer av hvor dårlig person han er. Men når Mathias allerede visste dette, står det egentlig lite på spill.

Til tross for et tilgjengelig språk og en historie med fint driv blir dette derfor en roman som ikke skaper det helt store engasjementet. Elen Betanzo tar opp spennende tema i «Nordsjøen», men det blir for enkelt fortalt til at man føler med disse menneskene og deres tragedie.