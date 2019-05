NRK søker lokale statister til krigshistorisk storserie

«Atlantic Crossing» er basert på den sanne historien om kronprinsesse Märthas kamp for å støtte sitt land under den mest skjebnesvangre perioden i moderne tid: Den andre verdenskrig. Da hun under krigen var i eksil i USA, fikk hun svært god kontakt med president Franklin D. Roosevelt. Gjennom vennskapet med ham kan hun ha spilt en viktig rolle da USA ble med i krigen mot slutten av 1941.

Opptakene til tv-serien startet i Tsjekkia i slutten av 2018. I juni kommer filmteamet til Stavanger. Oppholdet er planlagt å vare i fem dager, fra 17. til 21. juni. Én dag går med til kostymeprøver, tre dager blir ved havn i Stavanger, og én dag skal tilbringes i Dirdal.

Når temaet er andre verdenskrig, og stedet er Dirdal, er det kanskje lett å tro at det dreier seg om aksjonen i Gloppedalsura 22. april 1940. Men, nei.

For ingen av scenene som skal spilles inn, har faktisk funnet sted her i distriktet.

Fakta: Atlantic Crossing TV-serie: Norsk historisk drama i 8 deler. Lansering: Tidligst 2021. Regi og manus: Alexander Eik. Produsent: Cinenord for NRK, i samarbeid med SVT og DR. Sentrale roller: Sofia Helin som kronprinsesse Märtha, Tobias Santelmann som kronprins Olav, Kyle MacLachlan som president Franklin D. Roosevelt og Søren Pilmark som kong Haakon VII. X

Skip og natur avgjorde

– Stavanger og Dirdal er valgt fordi dere har skip og natur som kler de scenene og historiene vi skal spille inn, sier produksjonsleder August Falch Sørheim i Cinenord til Aftenbladet.

Både Tobias Santelman (kronprins Olav) og Sofia Helin (kronprinsesse Märtha) vil delta i innspillingen både i Stavanger og Dirdal.

Tidligere har MS «Rogaland» agert som krigsskip i krigsfilmen «Dunkirk». «Atlantic Crossing»-scenene i Stavanger skal spilles inn med MS «Sandnes» som tre forskjellige skip:

America Legion-skipet som transporterte kronprinsessen til USA.

Et passasjerskip som blir bombet av tyskerne.

Marinefartøyet HMS «Norfolk».

Til disse scenene trengs rundt 200 statister som skal spille marineoffiserer, passasjerer, flyktninger og soldater. Totalt trenger produksjonen 352 statister til forskjellige roller, resten er skaffet i Oslo - der også enkelte scener spilles inn.

Når filmteamet forflytter seg til Dirdal, er det for å filme scener som i virkeligheten foregikk i Tromsø og i den finske byen kronprinsessen til slutt dro til USA fra, etter at kongefamilien hadde dratt i eksil fra Norge.

De søker nå etter mannlige statister mellom 18 og 80 år til de statistrollene.

Rollelystne statister kan ta kontakt på statister.a.c@gmail.com.

Fra «Broen» og «Twin Peaks»

Svenske Sofia Helin, best kjent for sin hovedrolle som Saga i serien «Broen», spiller den svenskfødte kronprinsesse Märtha i serien. Tobias Santelmann portretterer nok en gang en virkelig person etter rollene i «Kampen om tungtvannet», «Kon-Tiki» og «Mordene i Kongo», denne gangen som kronprins Olav.

I «Atlantic Crossing» er den senere kong Olav en militærutdannet og handlingens mann, drevet av ønsket om å vise seg verdig som en kommende konge. Fremfor alt ville han kjempe mot tyskerne, og side om side med sine landsmenn.

I serien slites han mellom plikten og kjærligheten han føler for sitt land, sin familie i eksil og sin aldrende far som desperat trenger ham ved sin side i England.

I rollen som USAs president Franklin D. Roosevelt finner vi Kyle MacLachlan, aller best kjent for sin rolle som FBI-agenten Dale Cooper i «Twin Peaks».