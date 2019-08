Hjelp! Hipster-zombiene angriper

The Dead Don’t Die

Sjanger: Horror /Komedie. Skuespillere: Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloë Sevigny, Steve Buscemi, Selena Gomez, Caleb Landry Jones, Danny Glover, Iggy Pop, Tom Waits. Regi: Jim Jarmusch. Lengde: 1 t. 44 min. Aldersgrense: 15 år.

1 2 3 4 5 6

Det går an å harselere med sjangerkonvensjoner på både gode og dårlige måter. Kult-regissør Jim Jarmusch blir dessverre for arrogant og distansert når han gir seg i kast med zombiefilm-sjangeren.

Allerede i innledningen får vi det første varselet om at dette ikke er en film vi skal ta på alvor på noen som helst måte. De to politibetjentene Cliff (Bill Murray) og Ronnie (Adam Driver) kjører på en øde landevei og hører en countrysang på radioen: «The Dead Don’t Die». Denne sangen høres så kjent ut, sier han ene. Det er fordi det er tittelmelodien, sier han andre. Sånn. Ironien er etablert. Så er det store spørsmålet hvorfor vi skal bry oss om hva som hender videre. Dessverre. For filmen har nok gode scener, stilige karakterer og dyktige skuespillere til at den kunne blitt veldig mye bedre en den er. Den er også spekket med popkulturelle referanser som man gjerne kan more seg over, som at Driver, som også spiller Star Wars-skurken Kylo Ren, går rundt med et Star Wars-romskip som nøkkelring.

Men all staffasjen og alle metaøyeblikkene går på bekostning av selve historien. Jarmusch har skapt så stor ironisk distanse til sitt eget prosjekt at det nesten framstår som latskap. Det finnes nok av eksempler på skrekkfilmer og thrillere som klarer å balansere inn passende mengder humor, og det fungerer ofte godt, spesielt når spenningshistorien i bånn er solid skrudd sammen. Det kan man dessverre ikke si om denne filmen, hvor form i all hovedsak går på bekostning av innhold.

Vil man se en morsom zombiefilm som herjer med sjangerkonvensjoner, er det en mye bedre idé å hente fram den norske perlen «Død snø 2» enn å bruke tid på dette.