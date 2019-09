Prøver seg på en av rockens vakreste sanger

1 2 3 4 5 6

Jonah Tolchin: «Fires for the cold» (Yeproc/Border)

Lowell George var bare 34 år da han døde av hjertesvikt i 1979, men han etterlot seg svært mye bra – inkludert en av rockens vakreste sanger. «Roll um easy» ble utgitt med hans Litte Feat i 1973, og 46 år senere ser ikke Jonah Tolchin noen grunn til å gjøre store forandringer.

For sikkerhets skyld har han med seg nåværende Little Feat-gitarist Fred Tackett, pluss et kor bestående av Rickie Lee Jones og Jackson Browne. Greg Leisz på steelgitar gjør ikke sangen dårligere. Dette er album nummer fire fra 26-åringen fra New Jersey, og det kan virke som om «Roll um easy» har påvirket Tolchins ni egne kutt.

Det er blitt en vakker folk-plate som åpner med Sara Watkins i koret på fine «Supermarket rage» og ender med lavmælte «Maybe, I’m a rolling stone».

Underveis forteller «Day by day» hvor Tolchin befinner seg i livet, nylig skilt og på leting etter noe som kan trøste ham.

Beste spor: «Supermarket rage», «Honeysuckle», «Wash over you», «Roll um easy», «Day by day», «Maybe, I’m a rolling stone».