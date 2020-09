Tore Renberg skriv om ein rasande, gammal mann i sin nye roman «Tollak til Ingeborg». Foto: Jarle Aasland

Ein rasande manns kjærleikshistorie

Tore Renbergs nye roman «Tollak til Ingeborg» handlar om ein rasande, gammal mann som nektar å innretta seg. Det går ikkje så bra. – Me – og særleg menn – har alle litt Tollak i oss, seier Renberg.

– Dette er sjølvråderetten i ekstrem potens. Dette er ein mann som ikkje under noko omstende vil akseptera at sånne som oss skal fortelja han kva han skal tenkja, seia eller gjera. Hadde Tollak fått tilbod om sinnemeistringskurs, hadde han berre blitt endå meir rasande, seier Tore Renberg.

Denne veka lanserer han sin nye roman «Tollak til Ingeborg». Boka handlar om ein stri gammal gubbe som bur på ein gard i forfall ein stad ute på landsbygda. Kona Ingeborg er død – men han snakkar med henne og saknar henne kvar dag. Ungane har flytta til byen og er sjeldan på besøk. Den einaste som er igjen, er ein psykisk utviklingshemma kar Tollak og Ingeborg tok til seg for mange år sidan.

Dei som ikkje heng med

Men nå går det mot slutten for Tollak, og det er ein del ting han skulle hatt sagt før livet er over.

– Eg fekk lyst til å skriva om ein av dei som ikkje heng med. Ein av dei som ikkje er så synlege. Ein av dei som er usamd i det meste av samfunnsutviklinga. Ein av dei som syns absolutt alt var betre før. Ein av dei me ikkje snakkar med – og som ikkje vil snakka med sånne som oss, seier Renberg.

Meininga var ikkje å skriva ein politisk roman, men Renberg ser ein politisk dimensjon i boka.

– Ein gong var «By og land, hand i hand» ein vesentleg verdi og eit fellesskapsprosjekt her i landet. I dag ser ein tydelege sprekker, ein avstand mellom by og land, mellom prateklassen og den parkerte klassen som berre har forakt til overs for politikk, teknologi og samfunn. Og så ser du kva som skjer stader som i USA og Ungarn, med valet av Trump og Orban. Og så lurer du på: Kor kom desse veljarane frå? Kven er dei?

Foto: Jarle Aasland

Ikkje sympatisk

– Tollak er ikkje ein særleg sympatisk type?

– Han er heller ikkje interessert i å vera sympatisk. Hadde han vore av typen som snakka om slike ting, ville han sagt at han vil vera sånn han er, sånn han blei fødd til å vera, eit naturleg, opphavleg menneske. Han vil ikkje innordna seg. Han vil gjera som han vil.

Sjølv Renberg, ein moderne mann, ein demokratisk og liberal humanist og medlem av den norske prateklassen, kan tidvis kjenna på slike impulsar; på trongen til trassig å gjera akkurat som han vil, og gi blaffen i kva folk rundt han måtte meina.

– Eg veit ikkje om det er noko som ligg til mannen, om det er noko typisk norsk, ei slags romantisering av trassen, av den som står i mot, står på sitt.

– Den som bur der ingen skulle tru nokon kunne bu?

– Nettopp. Vår kultur har ein tendens til å idealisera dette strie. Ein kan godt diskutera kor grensene for samhandling går, men dei bryt saman ved Tollak.

Aggressiv mann

– Tollak er også aggressiv – sjølv om mannleg aggresjon for tida er noko av det mest tabu som finst?

– Det bryr Tollak seg ikkje om. Han er rasande, og meiner han har grunn til det, med den teknologiske utviklinga, feminiseringa, media, banken, folk som sel narkotika, alt! Tollak vil ikkje snakka om kjensler. Han vil ikkje ringa kommunen om noko er gale. Han oppsøker dei som mobbar, og så grisebankar han dei. Han ser aggresjonen som nødvendig, sann og ekte, seier Renberg.

Men det ville blitt for kjedeleg å skriva om Tollak var heilt eindimensjonal. For samtidig som han på mange måtar sviktar sine nære, har han også evne til omsorg. Og «Tollak til Ingeborg» er også ei kjærleikshistorie mellom han og henne. Sjølv om det altså ikkje går særleg godt.

Lukkeleg tospråkleg

Sidan Renberg i 2016 debuterte som nynorskforfattar med romanen «Du er så lys», har han skrive både teater og andre tekstar på nynorsk. Også den nye romanen er på nynorsk.

– Det er heilt sjølvsagt. Dette er eit landsens miljø. Det er eit barskt materiale. Det smell litt. Nynorsken står til kjeften og målet hans Tollak, seier Renberg, som nå reknar seg som ein lukkeleg, tospråkleg forfattar.

– Er lesarane dine med på ferda?

– Ikkje alle. Somme har kanskje hoppa av – andre har kanskje kopla seg på. Eg kan ikkje bry meg, sjølv om eg sel litt færre bøker på nynorsk enn på bokmål. Eg står på mitt.