Gin eller whiskey? Hør duellen

Førsteklasses cowboy-sanger fra Alberta i Canada.

Corb Lunds er ute med sitt tiende album, eller nummer 11 hvis du regner med fjorårets coveralbum «Cover your tracks» . Foto: Noah Fallis

Corb Lund: «Agriculture tragic» (New West)

Corb Lunds nye album skulle vært gitt ut i april, men ble korona-forskjøvet et par måneder.

I mellomtiden rakk halvparten av låtene å komme ut som singler, og den friskeste er duetten «I think you oughta try whiskey» med Jaida Dreyer. Corb foretrekker whiskey, mens Dreyer holder på gin. Dermed har vi en underholdende duell på gang, drevet fram av en togrytme à la Johnny Cash.

Lund kan kunsten å sette sammen et variert album. Han hyller westernforfatteren Louis L’Amour (1908-1988) i en sakte vals, mens «Rat patrol» kunne tilhørt Stray Cats.

«Tattoos blues» og «Grizzley blues» lener seg på humor, slik som låvedansen «Ranchin', ridin', romance (Two outta three ain't bad)».

Countryrockeren «90 seconds of your time» og balladene «Raining horses» og «Never not had horses» er det solide grunnfjellet.

Lund er en dyktig låtskriver som forener fortid og nåtid, og albumet er hans sprekeste så langt.

Beste spor: «I think you oughta try whiskey», «Raining horses», «Louis L'Amour», «Never not had horses».