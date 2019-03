– Pære dumt av voksne å møte det unge miljøengasjementet med kald ironi

PODKAST: Konserter blir ødelagte av snakking - folk må skjerpe seg! Ungdommer får kjeft for å streike for miljøet - folk må skjerpe seg! Artister lager konsert for venstresiden i Stavanger- vi er ikke helt sikre på hva vi mener om det, men noen må garantert skjerpe seg!