Aftenbladet sender gospel-gudstjeneste fra St. Petri

På søndag kan du se Gospel Church, live fra St. Petri, her på Aftenbladet.no.

Stavanger Gospel Company og domprost Stefan Gaute Emmerhoff står for gospelgudstjenesten på søndag. Den ser du live på Aftenbladet.no. Foto: Karla Faur

Leif Tore Lindø Journalist

Søndag 29. mars skulle 250 sangere stått på scenen i St. Petri sammen med musikere og Egil Svartdahl for å feire påske.

Det gikk ikke slik denne gangen, for koronaen har gjort Skriftens ord om « ... der to eller tre samles» til en slags maksgrense. Men gospelkoret og kirken lar seg ikke stoppe, de bare justerer litt. Søndag 29. mars inviterer Stavanger Gospel Company og Stavanger Domprosti alle til å benke dere foran pc-en, telefonen eller TV-en, og bli med på ekte digital Gospel Church.

– Dette skulle vært årets største gudstjeneste-arrangement, og et høydepunkt for veldig mange. Plan A er umulig å gjennomføre, så da går vi for en god plan B, sier Aril Schøld, dirigent i Stavanger Gospel Company.

Koret stiller med fire sangere og pianist, med god avstand mellom seg, og det blir tale over temaet håp av domprost Stefan Gaute Emmerhoff.

Kollekt til sykepleiere

Alle innsamlede midler, som folk kan vippse under sendingen, går til å betale lønnen til sju hjemmesykepleiere som jobber for den ideelle organisasjonen Thembalitsha i Sør-Afrika.

– De betjener rundt 350 pasienter, og har det ekstra tøft i disse koronatider. Koret har forpliktet seg til å betale lønnen til disse hele året. Vi må kutte i mye om dagen, men dette tviholder vi på, sier Schøld.

Det planlagte arrangementet med 250 sangere, fullt band og Egil Svartdal er utsatt på ubestemt tid.

– Vi hadde lenge et håp om å kunne gjennomføre uten folk i salen, men med hele koret. Det går ikke, og vi vil aldri gå på akkord med de reglene og rådene som gir. Denne nedskalerte versjonen er godkjent av smittevernoverlegen. Den store påskefeiringen tar vi senere. Påskebudskapet er sterkt nok til å tåle en forskyving i kalenderen, sier Schøld.

Koronaen har fått store følger for mye av det kirken holder på med. Gudstjenester er avlyst, de samme er alle andre samlinger som har vært planlagt. Konfirmasjonene er utsatt. Det er satt begrensninger på antall deltakere i begravelser. Kun med den nærmeste familien får delta, og andre vil kunne oppleve å bli avvist i døren på grunn av koronareglene. Håndhilsing og en trøstende klem er uaktuelt, og deltakere bes om å bruke annenhver stolrad, og annenhver stol så langt det lar seg gjøre. Også utendørs skal folk holde god avstand.

Digitalt krasjkurs

Og oppi alt dette forsøker kirkene, som alle andre, å kaste seg rundt for å formilde budskap og arrangementer på nettet.

– Vi må rett og slett være kirke på en ny måte. Vi var ikke forberedt på dette, og nå har vi fått et krasjkurs i sosiale medier og digital formidling, sier domprost Emmerhoff.

Domprost Stefan Gaute Emmerhoff.

Babysang-samlinger blir strømmet, taler legges ut som video og enkle gudstjenester sendes direkte. Søndagsskolen er på Youtube og på nettkirken.no er det nesten døgnbemanning på chat og samtaler.

– Vi har vært vant med å invitere folk inn til oss. Kom til oss, kom til oss. Nå er det vi som må ut, og det er en nyttig lærdom for oss – med en veldig bratt læringskurve. Det utfordrer vårt tradisjonelle måte å tenke på. Kirken har gjort mange og kreative forsøk de siste ukene. Noen veldig gode og noen mindre gode. Men hjertet er på rett plass, og vi lærer mens vi holder på, sier Emmerhoff.

Nedskalert, men samme stilen

Mange kirker er også med på å handle eller gjøre andre ærend for folk som trenger det.

– Mye av de ressursene som vi tidligere brukte på grupper og arrangementer kan vi nå bruke på diakonalt arbeid. Menighetene ringer rundt til folk i lokalmiljøet, hjelper med det de trenger hjelp til og har mange samtaler med folk. Det er viktig i den situasjonen vi er i.

Samtidig har de ikke lagt alle gudstjenester på is. Gospel Church på søndag er ett eksempel, og det vil komme flere.

– Jeg gleder meg veldig til å være med på dette. På en normal Gospel Church er det fullt hus, fullt band og stor stemning. Nå blir det en nedskalert versjon, men formen og stilen blir den samme. Jeg tror det blir en kjempegod erstatning, og håper mange vil følge det fra stua, sier Emmerhoff.

Sendingen starter søndag klokken 17.00 på Aftenbladet.no.