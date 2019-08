1 2 3 4 5 6

Kristin Valla: Ut av det blå. Roman. 292 sider. Kagge Forlag.

Noen ganger støter man på en roman som er systematisk bygd opp, virker sikker i språkføringen og er befolket av sympatiske fiksjonsfigurer det går an å tro på - uten at det derfor dreier seg om et imponerende kunstverk. En slik ryddig tekst er «Ut av det blå», den tredje romanen til sakprosaforfatteren og journalisten Kristin Valla (f. 1975 i Mo i Rana, oppvokst i Finneidfjord, debut 2000).

Romanen er utformet i jeg-form ved at Elin Berg, oppvokst i en liten bygd ikke langt fra Mo i Rana, beretter om livet sitt på fem ulike tidspunkt – sommeren 1985, høsten 2007, våren 2008, sommeren 2008 og sommeren 2019. Dette komposisjonsmønsteret indikerer at historien er kronologisk ordnet, fra hun som tiåring i 1985 opplevde at faren og de to brødrene hennes tas av et jordras til hun i 2019 er tilbake i heimbygda i samband med en begravelse. Men samtidig som hun kommenterer voksentilværelsen sin fortløpende, fins det mange sveipende tilbakeblikk og minnebilder underveis, både knyttet til tidlige barndomsår, til livet hennes i Oslo dit hun flyttet 16 år gammel for å gå på skole og bo hos mormor, og til ingeniørfarens krevende direktørjobb på jernverket i Mo, stikkordaktig info som trolig er tenkt som et stykke norsk industrihistorie.

Som voksen jobbet Elin først som nyhetsjournalist i Akersgata, før hun ble redaksjonssjef og siden midlertidig redaktør i et motemagasin, en karriere som for øvrig minner om Kristin Valla som har jobbet i Dagbladet og Aftenposten og vært redaktør i motebladet Costume. Stoffet knyttet til kvinneklær og motebransjen tar relativt stor plass og framstår et stykke på veg som heller uspennende plankekjøring. Størst inntrykk på en tilårskommen, mannlig leser gjør det at hovedpersonen handler sko og Stella McCartney-klær i Paris for den nette sum av kr. 53 000. Da skjønner man at det er forskjell på folk.

Ellers er dette en livshistorie hvor spenningen er knyttet til særlig to motiv – Elins forhold til Ola, den litt eldre gutten som hun var forelsket i gjennom hele barndommen, i dag en god venn og suksessrik romanforfatter. Hvordan det går med de to, bør ikke røpes. Men noen av de mest følelsesladde og stramme scenene i boka utspiller seg mellom nettopp jeg-fortelleren og Ola.

Røpes bør heller ikke utfallet av Elins jakt på en tabubelagt familiehistorie der farens skjebne står sentralt. Studiet av ikke minst gamle fotografier og funnet av et navn på innsiden av en arvet, blå ullfrakk åpner til slutt for en reise til Lyon som gir Elin de svarene hun er ute etter.

Klosset eller kjedelig er denne fortellingen ikke. Men original, stor skrivekunst er det heller ikke tale om.