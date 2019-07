FaceApp, eit program som viser korleis du kanskje vil sjå ut som gammal, har gått som ein farsott på sosiale medium denne veka. Mange har vore bekymra for personvern knyta til appen, spesielt fordi utviklarane kjem frå Russland. Blant anna meiner Forbrukarrådet at appen bryt norsk lov, og oppmodar til å vere varsam med å laste opp bilete av seg sjølv på slike tenester. Det har vist seg at Faceapp er langt frå like ille som mange først trudde, men det har vore andre urovekkande nyheiter denne veka.

Onsdag kunne sikkerheitsselskapet Avast melde om at Google hadde fjerna ulike spionappar frå App Store. Desse skal vere av russisk opphav. Appane kunne nyttast til å spore folk, og samla informasjon om kontaktane deira. Spionappane var pakka inn i andre program, slik at brukarane ikkje visste at dei hadde dei installert.

No er det framleis lite som peikar mot at den russiske staten har noko som helst med dette å gjere, men det er vanskeleg å ikkje tenkje tanken. Dette med spionappar passar nemleg godt inn i den nye modellen til etterretningstenesta deira.

Russland er langt frå dei einaste som driv cyberkrigføring, og USA og Kina er nok meir aggressive på overvaking enn det russarane er. Men Russland har ein litt anna motivasjon enn andre. Dei ønskjer å skape kaos.

Tilbake til gamle synder

I Sovjetunionen var informasjonskrigføring eit av dei viktigaste verkemidla for kontroll. Propaganda var sjølve hjørnesteinen til statsapparatet. I seinare tid har president Vladimir Putin byggja opp eit nytt KGB, no kjend som FSB, som etter kvart er blitt det viktigaste maktsenteret i Russland. Sidan Boris Jeltsin grunnla organisasjonen i 1995, har Putin fylt det opp med folk frå sin personlege krets.

FSB (KGB) har satsa akkurat like hardt på informasjonskrigføring som det KGB gjorde. Og kva handlar slik krigføring om? Jo, om å nå ut til så mange som mogleg. Dagens IT-teknologi har slik sett skapt eit paradis for russisk etterretning. Dei er blitt internasjonale leiarar på spreiing av falske nyheiter og feilinformasjon.

Putin veit at folket sitt set pris på at Russland viser styrke. Både i 2008 med invasjonen av Georgia, og ved annekteringa av Krim i 2014, gjekk Putin sin popularitet til himmels. Putin har til og med hinta til at han er villig til å bruke atommakt for å verne om eigne interesser.

Cybertroll under brua

Den nye strategien er å vise korleis Vesten er akkurat like ille som Russland. Det skal skapast splid og polarisering. Takka vere internett og sosiale medium er dette blitt langt enklare for russarane, og slik kan Putin nok ein gong vise verda at Russland held stand.

Appane me brukar til dagleg, er berre nok eit innslag i ei veksande og stadig tyngre verktøykasse som etterretningstenesta kan ta bruk av.

Det seier seg difor sjølv at me bør ha ein sunn skepsis mot appar frå Russland. Viss FSB først kjem bankande på døra til selskap som sit på dataen, kan dei ikkje gjere noko anna enn å levere den over. Overvaking er ganske uskuldig samanlikna med kva FSB gjer elles.

Denne skepsisen bør for så vidt gjelde det meste av appar. Me tenkjer for lite over kor mykje informasjon me faktisk leverer over til framande, om det så går til Google eller Facebook. I år har me allereie hatt fleire saker om korleis både Amazon og Google lyttar til smarthøgtalarane våre.

Omtrent alt av appar me lastar ned spør oss om å utlevere informasjon. Nokre er uskuldige, men mange av dei gjer langt meir enn me trur. Ein app som Faceapp, som brukar kunstig intelligens for å analysere ansikt, kan lagre mykje informasjon som igjen kan brukast til biometrisk identifikasjon. Det kan bli skumle greier etter kvart som me tar meir bruk av slike identifikasjonsmetodar.

Med tanke på kor stor makt både land som USA, Kina og Russland og private aktørar har over informasjonen i desse kanalane, er det på tide å blitt litt meir varsam på kva me deler.