Ukens anbefalte sanger

Går det som planlagt, kommer Tor Kjetil Espedal med albumet «Anledningen» i mars.

Tor Kjetil Espedal bor i Randaberg og jobber på Vågen videregående i Sandnes. Foto: Runar Eltervåg/Play Design Studio

I mellomtiden er han ute med sin fjerde single, samme antall som han rakk med trioen Gilberdal i fjor. Kanskje et debutalbum i vente der også? Det kan uansett bli et travelt år for pianolæreren ved musikklinjen på Vågen videregående.

«Me får se» får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag.

Her er listen

Me får se – Tor Kjetil Espedal

Runaway – Dustbowl Revival

Tocyn – Whyte Horses & Gruff Rhys

Hollywood forever – Marc Almond

Bobby, don’t you think they know? – Morrissey

My lotus flower & me – Finn Andrews & The Veil

Ordinary man – Ozzy Osbourne & Elton John

You’re so vain – Desure

Gå stille i dørene – Kåre Indrehus & Egil Olsen

Into the wild – Team Me

Save your breath – Longfield & Super Skeleton

There’s a way – Richie Spice

Shock Collar – Humanist & Dave Gahan

I love you too – Gill Landry

Across the universe – Lily & Madeleine

No one else will ever understand – Posterboys

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.

