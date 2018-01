Dansk filmfotograf nominert til Oscar

Det ble klart da de nominerte til den 90. Oscar-utdelingen ble presentert tirsdag.

–Det er enormt tilfredsstillende å bli nominert for noe man er stolt av, og «The Shape of Water» er bare et mesterverk på alle måter, sier Laustsen

Han skal konkurrere med fotografene bak filmene «Blade Runner 2049», «Darkest Hour», «Dunkirk» og «Mudbound».

Den 63-årige regissøren ble ferdigutdannet ved Den Danske Filmskole i 1979, og har stått bak kameraet på en rekke danske og internasjonale produksjoner siden da. Blant annet filmet han barneklassikerne «Gummi-Tarzan» og «Otto er et nesehorn».

«The Shape of Water» er nominert til hele 13 Oscar-priser, flest av alle, når selve utdelingen går av stabelen i Los Angeles 4. mars. Laustsen mener dette er vel fortjent, og hyller filmens regissør Guillermo del Toro.

–Han er et visuelt geni etter min mening, og dette er den tredje filmen vi lager sammen. Han har gått med denne historien i sitt hjerte i mange år, sier Laustsen.

Danmark er solid representert under årets Oscar-utdeling. Skuespiller Claes Bang spilte hovedrollen i «The Square» som er nominert i kategorien beste fremmedspråklige film, mens Søren Steen Jespersen var medprodusent av den syrisk-dansk-tyske filmen «De siste menn i Aleppo» som er nominert i kategorien beste dokumentar.