Nå kan du høre Janove og Christian Eriksens «The Mute»

I vår setter Stavanger Konserthus opp forestillingen «The Mute» med Christian Eriksen og Janove Ottesen. De to har laget en symfonisk stumforestilling på 70 minutter.

«Hey! Merkedag! Sjekk ut min første symfoniske utgivelse på min Spotifykonto under «appears on». Hovedtema fra stumforestillingen The Mute. Vi spiller inn hele albumet i sommer og gir det ut på vinyl, CD og digitalt på høsten en gang. Utrolig stolt av alt arbeidet som er lagt ned i snart fire år. Og utrolig takknemlig for alt jeg har lært i prosessen. Spesielt takk til Christian Eriksen, Gisle Kverndokk og Stavanger Symfoniorkester», skriver Janove Ottesen på Instagram.

Her kan du høre du singelen «The Mute Main Theme» på Spotify: