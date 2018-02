Preikestolen med i kryptisk «Westworld»-reklame

Den amerikanskje science fiction-bloggen io9 publiserte mandag en artikkel som lenket til en noe kryptisk hjemmeside. Siden ser ved første øyekast ut som en reklame for et reiseselskap som heter Delos Destinations, og på åpningsbildet ser vi et bilde av Preikestolen og Lysefjorden.

Det viser seg at siden lenker til strømmetjenesten HBO, og er en slags reklame for dramaserien «Westworld», en av de mest populære seriene hos HBO i fjor. Sesong 2 har premiere 22. april i år.

De som så den første sesongen, vil huske at serien finner sted i en slags interaktiv verden befolket av svært menneskelignende roboter. Settingen var en slags vill vest-verden, og de besøkende hadde frie tøyler og kunne gjøre mer eller mindre som de ville.

På nettsiden til Delos Destinations kan det se ut som om parken planlegger flere større utvidelser med nye og annerledes verdener. Men betyr bildet av Preikestolen at deler av serien skal spilles inn i vårt distrikt? Daglig leder Audun Rake i Stiftelsen Preikestolen vet ikke.

– Det er spennende hvis de vil komme hit, men dette har jeg ikke hørt noenting som helst om, sier Rake til Aftenbladet.