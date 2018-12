Disse festivalene kan få nesten 4 millioner kroner i støtte

Rådmannen foreslår å støtte 19 Stavanger-festivaler med til sammen 3.860.000 kroner i 2019. Det er politikerne i Kommunalstyret for kultur og idrett som gjør det endelige vedtaket.

Noen av de største festivalene i Stavanger får støtte fra andre budsjettposter. Det gjelder Gladmat, ONS, Norway Chess og Hammer Series. Kapittel får støtte direkte fra Sølvberget KF.

De andre søker i samme pott, og her er festivalene rådmann og kultursjef ønsker å støtte:

Maijazz 850.000 kr.

Stavanger kammermusikkfestival 710.000 kr.

Nuart 475.000 kr.

Utopia 250.000 kr.

Ugå 250.000 kr.

Mablis 200.000 kr.

Musikkfest Stavanger 175.000 kr.

Gosenrevyen 175.000 kr.

Screen City 150.000 kr.

Siddis Brass 110.000 kr.

Norsk Orgelfestival 100.000 kr.

Only Connect Tectonics 75.000 kr.

Norwegian Youth Chamber Music Festival 75.000 kr.

Stavanger Vise- og poesifestival 75.000 kr.

Stavanger på skeivå 60.000 kr.

Svithundagene 50.000 kr.

Munkehagen 30.000 kr.

ByBarn 30.000 kr.

Bjergsted Gitarfestival 20.000 kr.

Den Store Norske Humorfestivalen - avslag

Numusic - avslag

Pasjon - avslag

Snart på egne bein?

I tidligere tildelingsrunder har rådmannen uttalt at noen festivaler har et klart «næringspotensial», altså at de bør kunne tjene nok penger til å drive uten kommunal støtte. De to festivalene som nevnes spesielt er Mablis og Utopia.

Pål Christensen

Disse festivalene har fått signaler på at de bare kan forvente pengestøtte i en oppbyggingsfase, definert som de tre første årene. Mablis er nå inne i sitt fjerde år. Utopia arrangeres for tredje gang til sommeren. Om disse skriver rådmannen:

«Ingen av dem kan vurderes til å ha blitt økonomisk bærekraftige. Kompleksiteten i å etablere en festival, og å få det til å gå rundt, gjør at rådmannen ønsker å fortsette og støtte opp slik at deres potensial kan forløses. Å begynne på bar bakke igjen i Stavanger, uten disse to festivalene, vil være et tilbakesteg for byen og for regionens unge publikum».

I sin innstilling til politikerne skriver også rådmannen at kommunen ikke kan kompensere for at det har blitt vanskeligere tilgang til sponsormidler for de lokale festivalene.

Tre avslag, men...

Tre festivaler har fått avslag på sine søknader i denne runden.

Humorfestivalen skal arrangeres for 27. gang i perioden fra 27. september til 6. oktober. Rådmannen mener festivalen ikke har en god nok plan for finansiering og program. Festivalen anmodes om å komme tilbake når de har en avklaring på disse to postene.

Den samme beskjeden får Pasjon, det store kirkemusikk- og samtidsverket som sist ble vist i Stavanger domkirke i 2013. Også her påpekes det en «svak finansiering». I likhet med Humorfestivalen blir Pasjon bedt om å komme tilbake med en bedre plan for finansiering.

Jarle Aasland

Også Numusic har fått denne beskjeden. Festivalen ble lagt ned etter 2014. I mange år ble Numusic og Nuart arrangert samtidig, men musikkdelen ble lagt ned etter 15 års drift. Nå var ønsket å lage en festival som markerte 20 år siden oppstarten. Også Numusic er innstilt med et avslag, samt halehenget «eventuelt å sende ny søknad når større del av grunnfinansieringen er på plass».

Det endelige vedtaket om festivalstøtte blir gjort av politikerne i Kommunalstyret for kultur og idrett på et møte 13. desember.