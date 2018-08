Tom Cruise, scientologenes juvel

NTB Scanpix

The Church of Scientology er omgitt av myter og kontroverser. Det samme er Tom Cruise. Få skuespillere har saksøkt så mange medier, for eksempel for påstander om at han er skjult homofil, og at scientologikirken holder audition for å skaffe ham kjæreste. Mye tyder på at myteskapingen rundt Cruise og scientologikirken har en sammenheng. Men hvorfor er det slik?

Hva er scientologi?

Den leksikalske forklaringen er at scientologi er en nyreligiøs bevegelse som handler om «studien av livet og kunnskapen om dette». Den har ingen guddom, men søker evig liv via gjenfødelse. Bevegelsen har hentet inspirasjon både fra hinduisme, buddhisme og gnostisisme (fellesbetegnelse på gamle, filosofiske mysteriereligioner og -sekter).

Hvordan oppsto scientologien?

Den amerikanske science fiction-forfatteren Lafayette Ron Hubbard skrev i 1950 selvhjelpsboken «Dianetics: The modern science of mental health». Boken introduserte dianetikken, som i 1954 dannet grunnlaget for etableringen av The Church of Scientology.

NTB Scanpix

Hva er dianetikk?

En metode som søker å forbedre mentale evner og lette psykosomatiske lidelser. Scientologene kaller det en «vitenskap om menneskesinnet», og har registrert begrepet som varemerke. Søker å kartlegge og helbrede hva som gjør det enkelte menneske ufritt, eller hva som binder thetanen (ånden) fast til det materielle. Dette er opphavet til scientologenes motstand mot tradisjonell psykiatri og medisiner som antidepressiva og smertestillende.

Hvordan praktiseres scientologi?

Medlemmene skal gjennomgå åtte såkalte Operation Thetan Levels (OT). Det skjer gjennom å følge forskjellige kurs, som medlemmet selv betaler, og som blir dyrere dess lenger opp på stigen en kommer. OT 8 kalles «The truth revealed» og kan bare oppnås om bord i scientologenes private cruiseskip «Freewinds», som seiler rundt i Karibia.

Ifølge skuespilleren Leah Remini, som hoppet av fra scientologikirken i 2013, kreves det at en fordyper seg i scientologilæren rundt 2,5 time daglig i 30–40 år for å nå OT 8. I Louis Theroux-dokumentaren «My scientology movie» (BBC, 2015), sier tidligere scientologi-topp Marty Rathburn at det vil koste en et par millioner dollar å nå øverste nivå.

Ifølge ham befant Tom Cruise seg på OT level 7 i 2015. Dette nivået skal koste rundt 40.000 dollar årlig, og tar mange år å fullføre.

Mange tusen medlemmer har oppnådd OT 8 allerede, og det ryktes at det vil komme et nytt nivå, OT 9, i ikke altfor fjern framtid.

Hvem leder scientologikirken?

David Miscavige (58) har ledet menigheten siden L. Ron Hubbards død i 1986. Hans offisielle tittel er Chairman of the board of the Religious Technology Center (RTC). Han ble født inn i den katolske kirken, og led av alvorlig astma og allergi som barn. Etter at han ble sendt til scientologer og skal ha blitt helbredet, sluttet hele familien seg til menigheten. I ung alder ble han kontorassistent på menighetens senter i Clearwater, Florida. Fra 1980 overtok han mange av Hubbards oppgaver. Det sies at han er for scientologikirken hva paven er for den katolske kirke. Historier om hvordan han skal ha tilranet seg toppjobben etter Hubbard verserer, men Miscavige avviser alle beskyldninger.

Hvor finnes scientologikirkene?

Bevegelsen ble født i California. Hovedkvarteret, kalt Gold Base, ligger øst for Los Angeles.

I 2003 satte David Miscavige som mål å bygge «ideelle kirker» i alle verdens storbyer. 65 er bygget hittil. Bevegelsen finnes i 172 nasjoner.

Til Norge kom Scientologikirken på 70-tallet. I 1997 avgjorde Høyesterett at Scientologikirken i Oslo skulle betale erstatning til et menighetsmedlem som hadde tatt opp 300.000 kroner i lån til kursavgifter. Han fikk tilbake 600.000 kroner pluss renter, og saksomkostninger på rundt 250 000 kroner.

Hva har gjort scientologikirken så kontroversiell?

Hubbards ideer ble raskt omstridt i mediene, og scientologene har utviklet en dyp mistro til medier. De har sin egen pressetjeneste, og uttaler seg sjelden til andre medier. De opplyser heller ikke hvor mange medlemmer de har. Blir de angrepet eller kritisert, er taktikken å nekte for alt, og/eller angripe eller sverte angriperen.

Dermed har avhopperes ofte hårreisende historier om det indre liv i menigheten fått stor plass i offentligheten. De blir alltid møtt med det vanlige dementiet: alt er usant.

Etter at de hadde kjempet en lang og intens kamp, måtte skattevesenet i USA anerkjenne The Church of Scientology som en ideell og religiøs organisasjon. Det innebærer at givere får skattefradrag.

Mange anser scientologien som en truende kult. Kirkens mål er å bli anerkjent som religion over hele verden. Norge anerkjenner ikke, Sverige har gjort det siden 2000.

Mange reagerer kraftig på de stive prisene på kursene, som blir dyrere jo lengre en kommer. Eks-medlemmer sier at prisen absolutt ikke svarer til kvaliteten på de øverste trinnene.

Det er også veldokumentert fra både avhoppere og utenforstående at scientologikirken overvåker, avlytter, sverter, trakasserer og filmer kritikere og avhoppere.

Flere eks-medlemmer har kommet med sterke beskyldinger mot leder David Miscavige om at han både mishandler og ydmyker sine medarbeidere i kraftige raserianfall. Det verserer også påstander om at det på Gold Base finnes en bygning som kalles The Hole, et slags fengsel der medarbeidere blir straffet og forvart. Scientologikirken avviser dette.

Tom Cruise og scientologikirken

Også Cruise var opprinnelig katolikk. Han ble introdusert for scientologien gjennom sin første kone, Mimi Rogers. Hun var oppvokst med scientologi, og L. Ron Hubbard var en familievenn. Rogers har senere forlatt scientologien.

Flere avhoppere fra menigheten påstår at Tom Cruise er «scientologikirkens juvel». Både fordi han er den største kjendisen i kirken, og fordi han er en varm og entusiastisk forsvarer av den. Både Nicole Kidman og Katie Holms sluttet seg til menigheten da de var gift med Cruise, men forlot den da de ble skilt.

Cruise har et nært vennskap med David Miscavige, som også var hans forlover da han giftet seg med Katie Holmes.

Andre kjente scientologer

Scientologene har sitt eget Celebrity Centre, der målet er å rekruttere kjendiser til menigheten. Disse brukes aktivt i markedsføring og imagebygging.

John Travolta, Kirstie Alley, Elisabeth Moss, Laura Prepon, Beck, Jenna Elfman og Nancy Cartwright er alle kjente scientologer.

Disse kjendisene har vært medlemmer, men har forlatt scientologien:

Priscilla Presley, Lisa Marie Presley, Leah Remini, Paul Haggis, Jeffrey Tambor, Isaac Hayes.

NTB Scanpix

Leah Remini, som er oppvokst med scientologi, er mest kjent for sin rolle som Carrie i komiserien «Kongen av Queens». I 2013 forlot hun scientologikirken med et brak, det samme gjorde resten av familien hennes. Siden har hun nærmest viet livet sitt til å fortelle «alt» om det indre liv i scientologikirken.

I fjor vant hun Emmy for beste opplysningsspesial for dokumentaren «Scientology and the aftermath». Hun har også gitt ut boken «Troublemaker: Surviving Hollywood and scientology».

Kilder: Louis Theroux: «My scientology movie», CBS.com, scientology.org, Wikipedia, snl.no, dagbladet.no