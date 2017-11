Sakprosabonanza på lørdag

For den som måtte vera svolten på gratis hjerneføde til helga, er det Black Saturday og vel så det i Stavanger sentrum lørdag. Då blir det nemlig, for andre år på rad, arrangert sakprosafestival. Som i praksis betyr at tolv forfattarar kjem til byen for å fortelja om bøkene sine, som altså spenner både vidt og breitt.

Arrangementa går av stabelen på Sølvberget og på Kåkå på Sting, og er eit samarbeid mellom Norsk faglitterær forfattar- og omsetjarforeining (NFF), Sølvberget og Kåkå. Alt er gratis.

Aasland, Jarle

Her er programmet:

12.00 Aksel Fugelli om Per Fugelli og hans siste bok Per dør, som kjem til hausten. Sølvberget, kinosal 5

12.00 Thure Erik Lund i samtale med Tom Hetland Om naturen og «Kunsten å gå», om Henry David Thoreau og transcendentalismen på 1800-tallet. KÅKÅ

13.00 Trond Borgen foredrar om Kjell Pahr-Iversen og boka Det krumme skal bli rett. SF Kino, sal 6

13.00 Alfred Fidjestøl i samtale med Cathrine Sandnes om Nesten menneske. Biografien om Julius. KÅKÅ

14.00 Torgrim Eggen om boka Kunstrock og Roxy Music spesielt. Sølvberget, Kjelleren

14.00 Dag Olav Hessen i samtale med Harald Birkevold om Vi. Samarbeid – fra celle til samfunn. KÅKÅ

15.00 David Sloan Wilson i samtale med Tom Hetland om boka og emnet Finnes altruisme? Kultur, gener og andres velferd. KÅKÅ (på engelsk)

16.00 Erika Fatland i samtale med Cathrine Sandnes om si siste bok Grensen og resten av forfattarskapet. Sølvberget, Møteplassen 1. etasje

17.00 Dag Øistein Endsjø i samtale med Ingvil Hellstrand om Udødelighetens historie og troen på fysisk udødelighet opp gjennom historien. KÅKÅ

18.00 Ingeborg Senneset i samtale med Ingeborg Eliassen om Anorektisk, Sølvberget, Møteplassen 1. etasje

19.00 Jonas Bendiksen viser det internasjonale prosjektet «The Last Testament». KÅKÅ