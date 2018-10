Daglig leder forlater Rogaland Kunstsenter

Geir Haraldseth har vært daglig leder ved Rogaland Kunstsenter siden 2012. Nå forlager han senteret til fordel for en kuratorstilling ved Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design i Oslo.

Kunstsenteret ser etter ny daglig leder som kan fortsette å utvikle institusjonen som et regionalt ressurssenter for samtidskunst, heter det i en melding fra kunstsenteret.

Rogaland Kunstsenter er en selvstendig, kunstnerstyrt formidlings- og faginstitusjon for visuell kunst og medlem av det landsomfattende nettverket Kunstsentrene i Norge. RKS utvikler og gjennomfører kunstprosjekter i offentlig og private rom, driver fagutvikling, verner om den kunstneriske ytringsfriheten og er et kompetansesenter for fylkets profesjonelle kunstnere. RKS ble stiftet i 1978 og er organisert som en forening med to medlemmer: Bildende Kunstneres Forening Rogaland (BKFR) og Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge, Rogaland (NKVN-R). Kunstsenteret mottar støtte til drift fra Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune. I 2011 la senteret om til å bli et ressurssenter og styret ansatte Haraldseth til å gjennomføre sin visjon om et fagsenter som kan utvikle kunstscenen i regionen.

– Arbeidet med Rogaland Kunstsenter har vært en helt unik sjanse til å utvikle en institusjon som faktisk har vært en regional ressurs for kunsten i over 40 år. Jeg vil takke styret og alle ansatte for innsatsen, alle kunstnerne og fagfolk som har vært med på våre prosjekter og alle som bruker kunstsenteret, sier Haraldseth.