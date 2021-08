Den nye riswhiskyen!

Ingress: "En kule i hjertet" er en strålende og frisk fortelling, og den første i en ny bølge av kritikerrost krim fra Sør-Korea.

Gunnar Gran

Un-Su Kim: "En kule i hjertet". Krim. Oversatt av Jarne Byhring. 382 sider. Aschehoug.

Leiemorder Reseng jobber for Gamle Vaskebjørn. De bor i et gigantisk bibliotek, der ingen låner eller leverer bøker. Planleggerne ("The Plotters" som er den engelske tittelen) legger drapsplaner som må følges til punkt og prikke. Men Reseng tar seg friheter: "Han skulle til å si at han ikke knekte nakken på jenta, men ordene gled ned i halsen sammen med ølen." Snart havner Reseng selv på dødslista. I fylla oppdager han en bombe i toalettskåla - noen vil sprenge av ham rompa.

Sør-Korea angriper på alle kulturfronter: Bare tenk på årets Oscar-vinner "Parasitt", eller monsterhiten "Gangham style" og annen K-pop. Men bølgen av koreanske krimforfattere er relativt ny. De ble inntil nylig ikke ansett som fullverdige forfattere - bare "fortellere".

Forteller Un-SunKim var på en åtte måneders fisketur i 2018, uten nett eller mobil. Da han klappet til kai på Fiji, kunne agenten gledesstrålende fortelle at det hadde vært budkrig om "En kule i hjertet", og rettighetene var solgt for en stor sum. Korea noir er den nye bølgen. Kim kalles Koreas Henning Mankell, You-Jeong Jeong er Koreas Stephen King, en annen er Koreas Stieg Larsson osv (hva med Jo Nesbø?).

Leiemordere blir ofte skildret som kyniske og overfladiske. Tenk på "Mr. And Mrs. Smith" med Brad Pitt og Angelina Jolie, eller alle filmer med "Assassins" i tittelen. Pene mennesker med dårlig humor. Hvorfor skal vi bry oss? Slik er ikke denne boka, Reseng er selvsagt en avstumpet person, men plutselig bobler følelsene fram. Han forelsker seg i ei fabrikkjente, flytter sammen med henne og legger drepingen på hylla - for en stund.

Figurene våkner til liv: Søstrene Mito og Misa jobber med å ta rotta på den verste skurken, og som front driver de godtebutikk og strikkebutikk! Plottet er ikke nødvendigvis realistisk, og kanskje fins det ikke sånne folk, men alt fungerer fantastisk flott sammen - i sitt eget skrudde univers. Det blir en sann svir å lese, spesielt fordi Kim representerer noe nytt. Forfatteren serverer satire om et samfunn vi ikke kjenner, og drysser på rikelig med sarkasme og innfulhet. Likevel fins det kjærlighet i de ondes rike. "En kule i hjertet" sitter uansett som - en kule.