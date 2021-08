Stillferdig, poetisk skildring av hemmelig kjærlighet

To kvinner skaper små, kraftfulle lyspunkt sammen i en tilværelse som ellers preges av kulde, mørke og slit i «The World to Come».

Katherine Waterston og Vanessa Kirby spiller to kvinner som forelsker seg i «The World to Come». Foto: Vlad Cioplea

Kine Hult Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

The World to Come

Skuespillere: Katherine Waterston, Vanessa Kirby, Christopher Abbott, Casey Affleck. Sjanger: Drama. Regi: Mona Fastvold. Nasjonalitet: USA. Aldersgrense: 9 år.

Handlingen i norske Mona Fastvolds film «The World to Come» er iscenesatt på midten av 1800-tallet, et sted i staten New York. Den unge bondekona Abigail (Katherine Waterston) utgjør fortellerstemmen, gjennom sine godt formulerte dagbokoppføringer. Hun lever på en traust og enkel gård sammen med sin stillfarne, sympatiske ektemann Dyer (Casey Affleck). Når parets lille datter dør av difteri, forsvinner hun inn i en altoppslukende sorg. Livet får imidlertid litt av sin tidligere glans tilbake når et ektepar flytter inn på nabogården. Hun blir venner med kona Tallie (Vanessa Kirby), og vennskapet utvikler seg snart til noe mer, som de to kvinnene sliter med å sette ord på, samtidig som de forstår at følelsene ikke hører hjemme i verken samfunnet de lever i eller i de ulykkelige ekteskapene deres.

Fastvold lar handlingen utfolde seg på en usentimental måte, uten å ty til store fakter og voldsomme følelsesutbrudd. Menneskene som skildres framstår som kontrollerte og fornuftsorienterte, slik det kanskje også var i denne type harde bondesamfunn hvor begrepet fritid var ukjent og hvor menn valgte ektefelle etter hvor praktisk anlagt vedkommende var. Gjennom små drypp får vi likevel en anelse av at Abigail og Dyer drømte om et annet liv, hvor de kunne få brukt sine skarpe hoder til annet enn å drifte en gård.

For Abigail blir de stadig mer lidenskapelige og hemmelige møtene med Tallie drivstoffet som gjør at hun klarer å holde det gårende. Mens Dyer, som forstår mer enn han gir uttrykk for, trofast holder masken og går løs på oppgavene sine dag etter dag, men en stadig mer forbistret mine.

Dette er ingen utpreget oppløftende film, men den er vakker og godt fortalt. Samspillet mellom Waterston og Kirby er gnistrende godt, og kan gi de meste pessimistiske blant oss troen på at det går an å finne lyspunkter i en tilværelse som mest av alt fortoner seg som kvelende grå.