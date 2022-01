Bra i bilen

Jim Carrey er radiovert på The Weeknds siste album.

The Weeknd feiret 16 Billboard-nominasjoner under Super Bowl februar 2021. Nå tenker han på døden.

The Weeknd: «Dawn FM» (The Weeknd XO)

«Scared? Don’t worry». Jim Carrey er radiovert, livslærer og dødspredikant på Abel Mokkonen Tesfayes’ – best kjent som The Weeknd – femte studioalbum.

Etter at han har fortalt oss at tiden er inne for å gå inn i lyset, avsluttes åpnings- og tittelsporet med en radiojingel verdig lokallegendene i Radio 102. Tesfayes har sagt at albumet er en slags radiostasjon i trafikkork, bare at lyset i enden av tunnelen er døden.

Radiokonseptet er langt fra banebrytende, men likevel grundig i sitt spenn mellom døden, oppveksten og de bekymringsløse låtene som fyller tilværelsen. The Weeknd kommer radiolistene i forkjøpet og plugger sine glatte og tidvis forglemmelige popverk allerede før albumet er ute.

Meloditeften er like stålsterk som alltid i en fornøyelig albumreise som holder seg høyt uten de store høydepunktene. Kontrasten mellom lette låter og dype ord gjør at man heller venter på neste radiostikk.

Beste spor: «Gasoline», «Here we go... again».