En av verdens aller kuleste stemmer

PLATE: Kombinasjonen av dyp gravrøst og teatralsk svensk metal slår stort sett aldri feil.

Det svenske bandet fikk i 2014 sin kanadiske vokalist. Det var et godt valg.

Jonas Vikingstad Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Arch Enemy: «Decievers» (Century media)

Alissa White-Glutz har en av metalverdenens aller kuleste stemmer. Den kanadiske 37-åringens gravrøst er nok til å skamme selv den bøseste black metal-vokalist til forlegenhet. Hun er frontkvinnen i den svenske death metal-bandet Arch Enemy, som de senere årene har gjort stor suksess.

«Handshake with hell» åpner ballet mesterlig, og den kanadiske vokalisten får pustet støv av stemmebåndene. Låten preges av den sterke kontrasten mellom svenske melodiøse riff, og en kanadisk perforert stemme. En Arch Enemy spesial.

Svenskene slår imidlertid om seg med både melodiøse og teatralske fakter, som i «in the eye of the storm», men også de mer ekstreme følelsene, som i «Sunset over the empire». Alt funker som planlagt

Det er i det hele tatt vanskelig å finne noe som ikke fungerer. Siden den kanadiske kvinnen overtok mikrofonen i 2014 har pilene pekt oppover for svenskene. Ingenting tyder på at det slutter her.

Beste spor: «Handshake with hell» og «in the eye of the storm»