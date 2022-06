Lys og mørke

Flotte sanger med gripende innhold, som vanlig.

Mary Gauthier var 35 år da hun debuterte. Nå er hun 60 og ute med sitt niende ordinære album.

Geir Flatøe Journalist

Mary Gauthier: «Dark enough to see the stars» (In The Black/Border)

You're my girl, in this broken heart fall apart world, synger Mary Gauthier i åpningen «Fall apart world». En nydelig sang med piano og gitar, ikke langt unna Dylan.

«Amsterdam» er lykkelige dager i skyggen av en pandemi, skrevet etter et kansellert fly til Danmark. Partner Jamiee Harris korer på platen, noe som gjør gospelfargede «Thank God for you» enda mer personlig.

Så melder døden seg. I «How could you be gone» er scenen en sorgtung begravelse, og «Where are you now» er om vennen Betsy. Tittelkuttet «Dark enough to see the stars», skrevet med Beth Nielsen Chapman, er et sårt ekko av frafalne John Prine, Nancy Griffith og David Olney. En sang like bra som tittelen.

Myke «The meadow», intime «About time» og duvende «Truckers and troubadours» er om tiden som går, før 60-åringen fra New Orleans runder av med varme «Till I see you again».

Gauthier er blant de beste.

Beste spor: «Fall apart world», «Dark enough to see the stars», «The meadow», «Till I see you again».