Høyt og lavt

Alt kom på en gang, og hun pakket seg inn i trøstende americana.

Angel Olsen bor i Asheville i Nord-Carolina. «Big Time» er hennes sjette studioalbum.

Stella Marie Brevik Journalist

Angel Olsen: «Big time» (Jagjaguwar/Playground)

Se det for deg: Du er en singer-songwriter (35). Bor i en Twin Peaks-aktig by i uniten. Henger med Jonathan Wilson og Sharon Van Etten. Du har laget plater om kjærlighet og ergrelser i over ti år. Plutselig finner du kjærligheten og finner dermed ut at du er skeiv.

Odene lages i sinnet i takt med sommerfuglene. Du drar hjem til mor og far, litt nervøs, men ut av skapet skal du. Livet har satt seg, men idet lykken når toppen, dør mor og far. Rett før studiotid med Wilson og gjengen. Hva skjer da? Du lager kunst av kontraster. Gir lytteren inderligheten til Lana Del Rey og balladene til Dolly Parton.

Du lar følelsene henge i luften. Pustepauser kommer via oppløftende og quirky nikk til sør, men kulden fra tidligere siver etter hvert gjennom. Lapsteel-gitarer, tangenter, blåsere, strykere, hele pakka brukes for å understreke budskapene. Ordene blir man misunnelige på: Enkle, men ingen selvfølge.

Du er nær, men sørger for beskyttende vaghet der det trengs.

Beste spor: «Big time» «Right now».