Metallsøkere gjorde enestående vikingfunn på Jåttå

Torsdag fikk Erik Alve (til venstre) og Jone Holgersen for første gang se konserveringsarbeidet som Cora Oschmann har gjort av sverd-delene de to fant.

I en åker på Jåttå i Stavanger har Jone Holgersen og Erik Alve funnet deler av et sverd fra vikingtiden. Arkeologer mener det er et enestående funn som kaster nytt lys over kontakten mellom Norge og De britiske øyer.

