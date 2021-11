God jul, for svingede!

Mange, nesten alle, prøver seg, men få klarer å synge julen inn like godt som Randi Tytingvåg, Britt-Synnøve Johansen og deres lille storband.

Leif Tore Lindø Journalist

«Swing Actually», julekonsert med Randi Tytingvåg og Britt-Synnøve Johansen. Band: Vidar Kenneth Johansen (klarinett, saksofon), Gwyn Evans (trompet), Dominique Brackeva (trombone), Erlend E. Aasland (banjo, gitarer), Magnus Rød Haugland (kontrabass), Johannes Ulveraker (trommer). Stavangeren. Spilletid: 80 minutter.

Julekonserter kan være ... la oss si litt ymse. Det er en potensielt selsom affære å se kreti og pleti og koret og Kurten og Jenny fra «Norske Talenter» gnure og føle julen inn for friske billettpriser. Men noen ganger er det verdt både tiden og alt sammen, for julekonserter kan være storveise greier, hvis det gjøres riktig.

Her, i gamle Bethania, med swingorkester og to julestjerner, sitter det som nodå i riskremen.

Randi Tytingvåg og Britt-Synnøve Johansen starter i Wenches Myhres muntre juleland, sklir rett over i en fin, slentrende «Have Yourself a Merry Little Christmas» før de tar «All I Want For Christmas» med seg inn i storband-swingen. Swinger det? Ja, det swinger, og sånn fortsetter det. «Vi tenner våre lykter» setter folk tilbake til fordums NRK-jul, til Tøflus, skomakere og drepende kjedelige (jajaja, og koselige) julekalendere. Nostalgien behandles sånn nostalgi skal, med andakt, respekt og et lite glimt i øyet.

Jul? Mnja.

En fint sammensatt utgave av «Jeg er så glad hver julekveld» og «Du grønne, glitrende tre» kommer med kledelig bedehus-skjelv, godt humør og fint spill fra bandet. De spiller forresten veldig fint, hele hurven, hele kvelden. Mjukt når det passer, friskt når det er rett. Bra folk, godt spilt, fine arrangementer.

Halvveis i programmet dasker til med «The Bare Necessities» fra «Jungelboken». Jul? Nei. Svinger det? Noe voldsomt. «Peace in The Valley». Jul? Nja (Elvis har den på sitt julealbum, så ...). Flott gospel med bånndrag og sevje? Absolutt. «This Litle Light Of Mine» er ikke noe vi synger under grangangen, men la gå. Det er saft i den også. Vi er tilbake i den amerikanske standardjulen når «Santa Baby», White Christmas» og «It's Beginning To Look a Lot Like Christmas» kommer.

Randi Tytingvåg og Britt-Synnøve Johansen synger julen i Stavangeren hver søndag fram til jul.

Her er det to supergode, samkjørte vokalister, tre blåsere som knekker i knærne, bøyer seg i ryggen og lar de stå til. Her er kontrabassen som går og går og går og går. Her er den mjuke jazzgitaren og banjoen og her er det publikum som koser seg så inn i villeste granskogen. Når folk begynner å «mmmmm»-e lenge før sangen er ferdig, da vet du at det sitter godt. Sånne julesvisker serverer Tytingvåg og Johansen ganske mange av, både norske og engelske, og de småprater lunt og løye mellom swing-slagene.

Skikkelig og ordentlig

Sistnevnte sang, «It's Beginning To Look a Lot Like Christmas», får vi i ny, fin stavangers språkdrakt, morsomt omskrevet med høye skuldre, stress, sinne og annet merakkels som hører julen til. Denne sangen er et eksempel på at Tytingvåg og Johansen legger litt mer i det enn mange andre. De skriver om, de har full blåserrekke, de er helt samkjørte, helt trygge og de lager New Orleans-parade når de tar med seg både musikere og helgener på en runde rundt i hele lokalet til lyden av «When The Saints Go Marching In». Jul? Hvem bryr seg. Det småkoker i gamle Bethania! Her gjøres ting skikkelig og ordentlig. Ingen slinger i valsen!

«Det kan nesten bli for koselig og med disse amerikanske julesangene», sier Randi Tytingvåg midtveis i konserten. Akkurat her ligger utfordringen til disse to. Den amerikanske swing-julen, den med storband, jazzkvartett, New Orleans, snow, snow, snow, peisvarme og tjukke nisser kan bli som en overdose av marsipan. Denne gjengen leker litt med ilden, men de klarer å lande uten å kvele alt i amerikansk blandevann. Vi som noterte fant noen saftige klisjeer, men julen kommer med et amnesti for den slags, hvis det gjøres med et minstemål av fingerspitzengefühl.

Denne gjengen har svært følsomme fingre.

Aldeles storveis

Oppi alt dette julekoket, i all blåsingen, walking-bassen, klappingen og swingen kommer kveldens perle som en rolig og vakker fasit på hvordan man framfører «Glade jul». Tålig kontrabass, tilbakeholden banjo, smygende blåserrekke og to vokalister som blir til én.

Perfekt.

Louis Armstrongs «Christmas in New Orleans» er også flyttet hjem med hell og blitt til «Julastri i førjulstid». Alf Prøysen «Julekveldsvisa» er behandlet med de tidligere nevnte følefingrene, og konklusjonen på det hele er at denne julekonserten (som repeteres hver søndag fram til jul) er aldeles storveis.