Forglemmelig film om hukommelsestap

«Apples» er en stillferdig og merkelig film om en fiktiv pandemi, hvor folk plutselig mister alle minnene sine.

Hovedpersonen i «Apples» mister hukommelsen, og må blant annet finne ut om han kan sykle.

Kine Hult Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Det er ikke godt å si om timingen for å dikte opp pandemi på film var god eller dårlig, men greske «Apples» byr uansett på andre typer lidelser enn hoste og tap av luktesans. Her handler det om en sykdom som sletter minnene til tilfeldige personer. Hovedpersonen Ari sitter på bussen, og aner plutselig ikke hvem han er lenger, langt mindre hvor han bor, hva han jobber med og hvem han kjenner.

Scenariet er imidlertid velkjent for myndighetene, og det finnes egne sykehus for de som er rammet, hvor pårørende kan komme for å lete etter familiemedlemmer som er forsvunnet. Men noen blir aldri hentet. Det er interessant nok i seg selv, og kan kanskje gi en indikator om at det er en spesiell type folk som blir sittende igjen. Noen av disse, deriblant Ari, innrulleres i et eksperimentelt program hvor de får en rekke oppgaver for å gjenfinne seg selv, og få redskapene de trenger til å starte på nytt. Gjennom et kryptisk lydbåndopptak får Ari beskjed om å gjennomføre en rekke handlinger, alt fra å sykle til å gå på bar, flørte og ha sex med en fremmed. Alt skal dokumenteres med et polaroidkamera han får utlevert.

Det gjør seg ofte utslag i en del absurde situasjoner, ikke minst siden hele filmens atmosfære tynges av den iboende forvirringen alle de involverte føler. Kanskje har regissør Chrisos Nikou forsøkt å si noe om identitet og viktigheten av å kjenne fortiden for å kunne gå videre inn i framtiden. I noen korte, men viktige glimt, får vi også noen hint om at en viss grad av glemsel kan være noe vi velger selv, fordi det gjør tilværelsen mer behagelig. Men hovedpersonen er så vag og vanskelig å komme nær, at det er lett å glemme ham etter at filmen er over. Kanskje er det poenget også. Men det er ikke til å komme forbi at det hele blir litt ensformig etter at premisset for filmen er introdusert.