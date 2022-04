Når livet tar en ny og uhyggelig retning

Psykologisk thriller om to vanlige mennesker på vei mot stupet.

Klas Ekman har skrevet flere musikkbiografier og jobbet i en rekke av Sveriges største magasiner og aviser.

Marit Egaas Stavanger

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Klas Ekman: «De kapable». Krim. 345 sider. Oversatt av Einar Blomgren. Cappelen Damm.

Et klassisk tema i kriminallitteraturen er når en vanlig mann eller kvinne opplever noe uventet som gjør at livet tar en ny og uhyggelig retning. Et av de beste eksemplene er Håkan Nessers «Carambole» fra 1999 som fikk Glassnøkkelen for beste skandinaviske kriminalroman. Der er det en bilulykke som setter det hele i gang.

Samme grep brukes i «De kapable», selv om det begynner som en gjennomsnittlig samlivsroman. Anna er i slutten av 30-årene, har en kjedelig jobb i kommunen og to små barn som hun elsker høyt. Mannen er hun derimot grundig lei av. Derfor har hun funnet seg en elsker, Johan, en tidligere kollega av mannen.

Johan lever også i et kjedelig ekteskap, og de planlegger å skille seg fra sine respektive ektefeller og flytte sammen. Men så ombestemmer Anna seg, siden det er problemer med den yngste sønnen. Like etter at hun har fortalt dette til Johan, kjører de på en kvinne på en øde vei i et skogsområde, og de ser straks at hun er død eller dødende. I stedet for å varsle politiet, gjemmer de henne i skogen for å slippe straff og unngå at forholdet blir oppdaget.

Det viktigste etterpå er å holde fasaden, både på jobb og hjemme. Det er krevende, og skyldfølelse og dårlig samvittighet opptar all tankevirksomhet. Men så dukker det opp folk som har sett noe. Først er det Patrick, Johans arbeidsledige nabo. Han har sett Johan vaske bilen midt på natta, han har hacket mobilen hans og han trenger penger.

Deretter er det den pertentlige læreren Peter som finner liket av kvinnen på en sopptur. Siden han synes politiet viser for liten interesse for saken, begynner han å etterforske på egen hånd. Anna og Johan er ikke samkjørte, og etter hvert følges en dårlig beslutning opp av flere dårlige beslutninger, og snøballen ruller fortere og fortere.

Klas Ekman (f. 1975) har lang erfaring som journalist og skyggeforfatter for diverse kjendiser. Han debuterer som krimforfatter med denne psykologiske thrilleren som fikk mye oppmerksomhet i Sverige. Det er lett å forså, for historien om disse to veltilpassede, skikkelige og helt vanlige personene og deres vei mot stupet er både troverdig og spennende.

Boka er best i midtpartiet når de fortsatt strever med å holde fasaden mens de blir mer og mer desperate. Mot slutten blir det veldig uhyggelig og også mindre troverdig. For det viser seg, som tittelen antyder, at disse folkene er kapable til det meste for å få tilbake de gamle, kjedelige livene sine.